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Brescia Rude Nite il 9 maggio al Magazzino 47 torna il punk in citta’

byDeka
6 Maggio 2026
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Sabato 9 maggio 2026 il C.S.A. Magazzino 47 di Brescia ospita Brescia Rude Nite, una serata dedicata alla scena punk con inizio musica dalle 21.30.

Sul palco si esibiranno Sud Disorder, Stiglitz, Osaka Flu e FBL, per una line up che attraversa punk hardcore, Oi! e street punk.

I Sud Disorder arrivano da Taranto e portano avanti un percorso attivo dal 2013 tra punk hardcore e tematiche sociali, con diversi album pubblicati e un’intensa attività live tra Italia ed Europa. Gli Stiglitz, nati nel 2019, si muovono nell’ambito Oi! punk e hanno pubblicato il loro primo album Quando tutto tace nel 2025 dopo EP e demo.

Presenti anche gli Osaka Flu, attivi dal 2010 ad Arezzo, con un sound che mescola indie, punk e cantautorato, e gli FBL, progetto street punk nato a Brescia nel 2025 legato alla scena locale e alla militanza politica.

Ingresso con sottoscrizione e apertura spazio dalle ore 20.00.

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