BRIGADA FLORES MAGON live al Kilowatt di Parigi

Abbiamo appreso da qualche mese della scomparsa di Julien, Batterista (e non solo) della Band Francese della BRIGADA FLORES MAGON. Julien è stato perno fondamentale della stessa e della attività sociopolitica Parigina, dalle Banlieau e non solo. Un Collante Combatente, tenace fin dalla sua giovane età con un impegno attivo fino agli ultimi istanti.

La sua era una appartenenza al mondo Antifa internazionale, al quale la BRIGADA gli ha voluto tributato un concerto dove tantissime sono state le presenze che lo hanno conosciuto, chi sopra è chi sotto il palco.

Eugenio dei nostri BULL BRIGADE di cui avete letto su queste pagine, ma anche sotto palco con la presenza di Paolina e Baku di Rumagna Sgroza da sempre ‘Fans’ della Brigada.

Ho posto a loro una sola domanda, quella di darci una testimonianza da sotto il palco e quella che leggerete è la loro risposta/emozione di un momento di APPARTENENZA.

“Una vista dal pubblico?…ci hai fatto una domanda difficilissima e per questo ti ringraziamo. Eh niente, il concerto di venerdì al Kilowatt è stato a dir poco stupendo. La sala piena, partecipe, che conteneva persone da moltissime parti del mondo, era la meritata risposta a tutto quello che la BFM ha da sempre coltivato, con coraggio e determinazione. Appena era uscito l’evento abbiamo pensato che, nel nostro piccolo, dovevamo essere là, per Julien e per la Brigada. Ci sono luoghi e momenti in cui sai che devi esserci, per il tuo cuore e per chi te lo fa battere. Non è da tutti coltivare una realtà così profonda e noi non possiamo che essere orgogliosi di avere fatto parte di quel sentimento enorme che pulsava ed esplodeva sopra e sotto al palco. Molte emozioni che é difficile elaborare in poco tempo, assieme a note e parole che sono parte di noi e che porteremo sempre avanti, perché, davanti ai nostri occhi lucidi avevamo un raro, necessario e prezioso esempio. Julien e la BFM sono e saranno sempre con noi, “elettroni liberi e sovversivi, per sempre antifascisti”. Per quanto riguarda gli altri gruppi che hanno suonato, per noi è stato un onore avere potuto ascoltare aprire un concerto i NO SUICIDE ACT, con un pezzo di storia del punk (Bérurier Noir). L’emozione è stata tanta. Così come é stato immenso potere finalmente ascoltare live i The Decline di Rennes, musicisti egregi, con una voce meravigliosa. Ci vorrà tempo per elaborare tutte le emozioni provate. Grazie.

Un abbraccio Paolina e Baku – Rumagna Sgroza Records.”

Grazie a voi e alla Brigada di cui ci auguriamo possano continuare la loro strada in memoria di Julien e di chi Resiste nelle strade per ideali di Libertà.