Brigade Loco: due date in Italia il 13 e 14 novembre

Tornano in Italia i Brigade Loco, formazione punk rock proveniente dai Paesi Baschi, per due appuntamenti in programma il 13 e 14 novembre 2026.

La band sarà protagonista venerdì 13 novembre al Circolo Gagarin di Busto Arsizio, accompagnata da Azione Diretta e Tannen. Il giorno successivo, sabato 14 novembre, si sposterà al CSA Pacì Paciana di Bergamo, dove condividerà il palco con Inarrestabili, Miners e Prodotti Locali.

Nati nel 2017 a Bergara, nei Paesi Baschi, i Brigade Loco sono una delle realtà più interessanti della scena punk rock basca degli ultimi anni. La formazione è composta da Lander alla voce, Alex e Martin alle chitarre, Oier al basso e Manex alla batteria.

Il gruppo canta principalmente in lingua basca e propone un punk rock energico e diretto, con testi che affrontano esperienze personali, identità, antifascismo, memoria storica e lotte sociali. Nel corso della loro attività hanno condiviso il palco con nomi importanti della scena internazionale, tra cui Cock Sparrer, Cockney Rejects e The Exploited.

Dopo gli album “Ekintzek dute hitza” e “Amets bati lotuta”, nel 2022 hanno pubblicato lo split “Borghetti Crew” insieme agli italiani Azione Diretta, consolidando il legame tra le due formazioni. Nel 2025 è arrivato il loro lavoro più recente, “Bide Baten Esanahia”, che segna un nuovo capitolo nel percorso della band.

Due occasioni per vedere dal vivo una delle realtà più attive del punk rock basco, accompagnata da alcune formazioni della scena italiana.



BRIGADE LOCO

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