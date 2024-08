BRUCIA! FEST Vol. 2 – Fuori le date della seconda edizione

Siamo lieti di annunciare le date della seconda edizione di BRUCIA! FEST Vol. 2, una due giorni di musica, dibattiti e autoproduzione dalla periferia dell’impero, che si svolgerà venerdì 25 e sabato 26 ottobre a Cosenza in Auditorium Popolare.

Dopo la buona riuscita della prima edizione – che ha visto band come Senza Benza, Bloody Riot, Meat For Dogs e tanti altri calcare il palco del centro sociale cosentino – quest’anno M.A.D ha deciso di riproporre l’iniziativa, il cui programma verrà svelato a partire dal prossimo settembre. Fra le novità della nuova edizione, la collaborazione con il collettivo di L.A.M.A. Cosenza che si occuperà di ospitare nei suoi spazi (al piano superiore della sala concerti) i laboratori pomeridiani e le attività pre-concerti, e la partnership con Punkadeka Web Magazine che, in qualità di media partner, si occuperà di promuovere e dare risonanza all’evento sul territorio nazionale.

BRUCIA! FEST Vol. 2 è la seconda edizione del festival di due giorni con cui ci si propone di diffondere la controcultura Punk Hardcore e D.I.Y. in ogni sua forma; dalla musica alle autoproduzioni, passando per dibattiti, laboratori e presentazioni, il tutto a partire dal punto di vista dell’estrema periferia dell’impero. Ad organizzare è il collettivo M.A.D Productions, realtà che dal 2015 si impegna per rianimare la scena underground di Cosenza e dintorni attraverso l’organizzazione di concerti ed eventi, la diffusione di autoproduzioni e la creazione di contenuti radiofonici, fotografici e testuali, sempre e comunque in maniera autogestita e autofinanziata.

Per seguire gli sviluppi futuri e conoscere ulteriori informazioni in merito all’evento, vi invitiamo a seguire i canali social del collettivo e le pagine web e social di Punkadeka. Ancora una volta, un modo per diffondere un’altra voce urlante dall’estremo sud della penisola!

Facebook: MAD Productions

Instagram: @mad.productionsss