BRUCIA! FEST Vol. 2 – Questo weekend la due giorni targata M.A.D. Productions

Dopo diverse settimane d’attesa, il collettivo calabrese M.A.D. Productions sta per dare il via alla seconda edizione della due giorni all’Auditorium Popolare di Cosenza, sala concerti del Centro Sociale Rialzo. Venerdì 25 e Sabato 26 ottobre, dunque, il ricco programma di musica Live, dibattiti e iniziative all’insegna del D.I.Y. andrà finalmente in scena, e finalmente possiamo svelarvi tutti i dettagli! Il Day 1 (venerdì) partirà dalle 20:00 all’interno della saletta L.A.M.A. Cosenza – al piano superiore della sala concerti – dove, in concomitanza con la cena sociale rigorosamente vegan, si terrà la presentazione della Foto-Zine “SHV-SHP” in compagnia di uno degli autori. In rappresentanza del collettivo BiZed Photozines, Matias Biglieri ci racconterà come è nato e si è evoluto questo progetto che, in ben cinque uscite, ha raccolto i migliori punti di vista fotografici per documentare e raccontare la scena Hardcore Punk italiana.

Subito dopo, dalle 22:00, porte aperte in Auditorium Popolare e via ai concerti. Ad aprire le danze ci penseranno i locals Boonekamp (Alternative/Noise dal Reventino) e Artico (Post Hardcore da Cosenza). Un’apertura all’insegna di suoni taglienti e melodie sofferte, che scalderanno il terreno per i Mind/Knot (Chaotic Hardcore da Roma), fra le band rivelazione dell’ultimo Venezia Hardcore Fest, che con un set infuocato presenteranno il loro ultimo lavoro “Esigenza” uscito lo scorso anno per Time To Kill Records. A chiudere la prima serata ci penseranno i Riviera (Emo Punk dalla Romagna), fra le band più attese di questa seconda edizione, che fanno tappa in Calabria per il Release Tour del loro ultimo LP “Sempre”, uscito in primavera per La Tempesta Dischi e To Lose La Track.

Il Day 2 (sabato) partirà invece dal pomeriggio, sempre nella saletta L.A.M.A. Cosenza, dove il collettivo dello spazio ha organizzato un laboratorio interattivo di Xilografia. A seguire, durante la cena, M.A.D. Productions presenterà il progetto “M.A.D’s Report” con la proiezione del primo volume: si tratta di un tentativo di raccontare la scena cosentina e il suo legame con gli spazi sociali, attraverso una narrazione per immagini che parte dalla prospettiva dei concerti dando spazio anche a delle piccole interviste delle persone che la animano.

Anche sabato, dalle 22:00, l’apertura della sala concerti: a dare il via alla seconda serata toccherà ai locals Manomorta (Thrash HC da Cosenza), capitanati dalla carismatica Giulietta, che tornano dopo qualche anno di silenzio per riportarci con il loro set infuocato ai giorni migliori della Strenght Beyond Strenght Family. Si proseguirà con il set dei Carne (Hardcore Punk da Taranto) e degli attesissimi Feldspar (Hardcore da Roma): quest’ultimi, “super band” formata da facce note (già in Growing Concern e Undertakers) e nuove leve della scena romana, porteranno in Calabria i brani del loro primo album “Old City New Ruins” uscito lo scorso 30 settembre per Time To Kill Records. A chiudere le danze della seconda edizione arrivano i The Devils (Trash Rock’n’Roll da Napoli), rumorosissimo duo che calcando i palchi di mezzo mondo sta facendo molto parlare di sé, in particolare grazie al successo dell’ultimo disco “Let The World Burn Down” prodotto dalla Go Down Records.

Durante entrambe le serate, area distro e bar a prezzi popolari vi faranno compagnia. Si tratta di un’altra ottima occasione per vivere al meglio la scena underground calabrese che negli ultimi anni, grazie a una serie di band e situazioni ormai note a livello nazionale, sta dimostrando di avere davvero molto da dire e da fare. Perché anche fuori dai grandi centri qualcosa si muove, a livello più o meno sotterraneo, e grida a gran voce la sua voglia di esserci!