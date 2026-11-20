Musica, dibattiti e autoproduzione dalla periferia dell’impero: venerdì 20 e sabato 21 novembre torna BRUCIA! FEST, il festival indipendente organizzato da M.A.D. Productions, giunto alla sua terza edizione.

Due giorni dedicati alla cultura underground e all’autoproduzione, tra concerti, momenti di confronto, laboratori e realtà della scena DIY. Dopo le precedenti edizioni, BRUCIA! FEST torna con una nuova formula che coinvolgerà due spazi del territorio cosentino: l’Aula Studio Liberata dell’Università della Calabria, a Rende, e l’Auditorium Popolare di Cosenza.

Sette band, sonorità che spaziano dal Grindcore al Post Hardcore, passando per Hardcore Punk, Oi!, Emo e Rap, ma soprattutto la volontà di continuare a costruire occasioni di incontro, scambio e partecipazione dal basso. Perché BRUCIA! FEST non è soltanto musica dal vivo: è uno spazio di espressione e condivisione, un appuntamento che mette al centro le persone, le esperienze e le pratiche della cultura indipendente.

VENERDÌ 20 NOVEMBRE – DAY ONE

La prima giornata prenderà il via alle ore 18:00, presso l’Aula Studio Liberata (Cubo 18C) dell’Università della Calabria di Rende (CS), con “Voci, luoghi, visioni dall’underground DIY“, un momento di incontro dedicato alla presentazione della fanzine DO YOU CARE?, per raccontare e condividere esperienze, prospettive e linguaggi della scena indipendente.

Dalle ore 22:00 spazio alla musica dal vivo con tre progetti differenti per sonorità ma non per attitudine:

PLAGUE BOMB – Grindcore da Roma

COLLIDERS – Hardcore da Melegnano

SIXAM – Hip hop da Cosenza

Una prima serata che attraverserà sonorità estreme e linguaggi musicali differenti, dando spazio tanto alla violenza sonora del grindcore e dell’hardcore quanto alle rime dell’hip hop underground. L’ingresso alla prima giornata sarà gratuito.

SABATO 21 NOVEMBRE – DAY TWO

Il festival proseguirà sabato 21 novembre all’Auditorium Popolare di Cosenza, negli spazi delle Ex Officine FdC, con un programma che affiancherà alla musica una riflessione collettiva su un tema centrale per la scena indipendente.

A partire dalle ore 18:30 si terrà “Come rendere gli spazi sicuri: dal dialogo alla pratica“, un laboratorio di autocritica in compagnia di Tutta Scena. Un’occasione di confronto aperto per interrogarsi sulle dinamiche che attraversano gli spazi della musica underground, sulle responsabilità collettive e sulle pratiche necessarie a renderli luoghi realmente sicuri e inclusivi.

Dalle ore 22:00 l’Auditorium si accenderà con quattro band che rappresentano diverse anime della scena Punk Hardcore italiana:

IF I DIE TODAY – Post Hardcore da Torino

CGB – Hardcore da Imperia

STIGLITZ – Turbo Oi! da Genova

TRAUMA BONDS – Emo Hardcore da Cosenza (FIRST SHOW)

Una seconda serata all’insegna di sonorità abrasive, attitudine punk e un intreccio di esperienze musicali provenienti da diverse città italiane. Il contributo all’ingresso per la seconda giornata sarà di 5 euro.

NON SOLO CONCERTI: AUTOPRODUZIONI, SOCIALITÀ E CULTURA DIY

Come da tradizione, BRUCIA! Fest non si esaurirà sotto il palco. Durante il festival sarà presente un’area dedicata al merchandising e alle autoproduzioni, per dare spazio alle realtà indipendenti e alle produzioni della scena underground. Non mancheranno bar e cucina popolare, mentre le selezioni musicali prima e dopo i concerti accompagneranno entrambe le serate. Il tutto con orari adatti anche ai più giovani!

È proprio questa dimensione a caratterizzare BRUCIA! FEST: un evento che, attraverso la musica e le pratiche del Do It Yourself, vuole continuare a favorire connessioni, condivisione di esperienze e partecipazione attiva. Dalla periferia dell’impero, M.A.D. Productions rinnova così il proprio impegno a sostegno della musica indipendente e della cultura underground, costruendo un appuntamento in cui il palco diventa soltanto una delle tante occasioni per ritrovarsi, confrontarsi e fare scena insieme.

SUPPORT YOUR LOCAL SCENE. HARDCORE IS MORE THAN MUSIC!