BUILT TO BLAST ITALIA 2027: Gutalax, Guineapig, Slug Gore e Golem of Gore in tour a Febbraio

Gutalax, headliner del Built To Blast Italia 2027

Quattro date tra Milano, Bologna, Livorno e Napoli per il ritorno di Built To Blast, il format dedicato alle sonorità più estreme dell’underground. In programma anche gli Undertakers nella tappa napoletana e altri ospiti speciali.

Blast beat, riff devastanti, growl gutturali e una buona dose di follia: Built To Blast torna a febbraio 2027 con quattro appuntamenti che porteranno sui palchi italiani alcune delle realtà più interessanti della scena grindcore, goregrind e death metal.

Il progetto targato Trivel Collective, che negli anni ha dato spazio alle diverse anime della musica estrema attraverso festival e appuntamenti dal vivo, torna con una formula itinerante e un cartellone che mette insieme nomi affermati della scena internazionale e band protagoniste dell’underground italiano.

A guidare questa edizione saranno i GUTALAX, formazione proveniente dalla Repubblica Ceca che ha trasformato il goregrind in uno spettacolo tanto brutale quanto surreale. Attivi dal 2009, i Gutalax sono diventati un vero fenomeno della scena estrema grazie a un mix di ritmiche forsennate, voci gutturali al limite del grottesco e un immaginario volutamente demenziale, tra umorismo scatologico e concerti che si trasformano regolarmente in feste fuori controllo. Dietro l’ironia, però, c’è una macchina da guerra capace di far scatenare il pubblico dei festival metal di tutta Europa.

Al loro fianco ci saranno i GUINEAPIG, tra i nomi più conosciuti del goregrind italiano. Nati a Roma nel 2013, hanno costruito negli anni una reputazione internazionale grazie a un sound pesantissimo, riff ribassati e un approccio viscerale al genere. Con album come Parasite e partecipazioni a festival quali Obscene Extreme, Brutal Assault e Party.San, la band ha portato la propria musica ben oltre i confini nazionali, diventando un punto di riferimento per gli appassionati delle sonorità più brutali.

Spazio poi agli SLUG GORE, formazione ravennate nata nel 2022 e rapidamente affermatasi come una delle realtà più interessanti della nuova generazione extreme metal italiana. La loro musica mescola grindcore, death metal, hardcore e influenze slam, mentre l’immaginario pesca a piene mani da film horror, mostri giganti e cultura kaiju. Una combinazione di violenza sonora, groove e attitudine hardcore che trova la propria dimensione ideale sul palco.

A completare il cartellone ci saranno i GOLEM OF GORE, attivi dal 2017 e fedeli a una visione del goregrind senza compromessi. Blast beat incessanti, riff marci, voci mostruose e un’attitudine fieramente underground sono gli ingredienti di un progetto che ha pubblicato numerosi split con band di tutto il mondo, calcato palchi europei e dato alle stampe nel 2025 l’album Ultimo Mondo Cane. Per loro il motto è uno solo: Only Gore Is Real!

La tappa di Napoli avrà una formazione speciale: al posto dei Guineapig saliranno sul palco gli UNDERTAKERS, autentici veterani della scena death/grind italiana. Attivi dal 1991, i partenopei hanno attraversato oltre tre decenni di musica estrema, condividendo il palco con nomi come Napalm Death, Cannibal Corpse e Suffocation. Il loro ritorno davanti al pubblico di casa sarà un’occasione per ascoltare dal vivo una delle formazioni storiche dell’underground nazionale.

Non mancheranno inoltre ospiti speciali in alcune date, che saranno annunciati prossimamente.

Quattro serate, quattro città e un’unica intenzione: portare sul palco tutta l’energia, la follia e la brutalità di una scena che continua a vivere soprattutto grazie ai concerti, ai festival e a un pubblico che non ha nessuna intenzione di abbassare il volume.

BUILT TO BLAST ITALIA 2027 – DATE E BIGLIETTI

25 FEBBRAIO 2027 – MILANO

Circolo Magnolia

Gutalax + Guineapig + Slug Gore + Golem Of Gore

Biglietto: €25

https://link.dice.fm/z6cccfb76a9c

26 FEBBRAIO 2027 – BOLOGNA

Locomotiv Club

Gutalax + Guineapig + Slug Gore + Golem Of Gore

Biglietto: €25

https://link.dice.fm/la798940655a

Ingresso riservato ai soci AICS.

27 FEBBRAIO 2027 – LIVORNO

The Cage Theatre

Gutalax + Guineapig + Slug Gore + Golem Of Gore

Biglietto: €25

https://www.ticketsms.it/event/Built-To-Blast-Livorno-Livorno-The-Cage-27-02-2027

28 FEBBRAIO 2027 – NAPOLI

Duel Club

Gutalax + Undertakers + Slug Gore + Golem Of Gore

Biglietto: €22

https://link.dice.fm/d4bee6499b17

Special guests in alcune date – ulteriori annunci in arrivo.