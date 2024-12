BULL BRIGADE acoustic – ROCK N ROLL – MILANO 4/12/2024

Qui nella “bassa” stamattina mi sono svegliato all’alba, niente nebbia come i giorni scorsi, ma aria gelida..e per me, oggi uscire dalle coperte ha un unico obiettivo..quello che arrivi presto sera per poter salire nuovamente su un palco e passare una bella serata in mezzo a tanta bella gente.

L’appuntamento è tra quelli più attesi..passano dallo storico locale milanese di via Bruschetti, il ROCKNROLL, i Bull Brigade..le prime 3 date del loro tour acustico non possono che far pensare che, pur essendo un mercoledi sera di dicembre, anche questa sarà una serata da ricordare.

E’ successo che, lo stesso giorno che i ragazzi hanno pubblicato le date del tour, io ho subito contattato Eugy, senza troppe aspettative, proponendo Rossodannata..e invece..eccoci qui!

Io e il mio compare Dade arriviamo , non senza imprecazioni dovute al traffico cittadino, al locale alle 18,30.

Subito incontro Diego dei Cereal Killers, che accompagnerà Eugy in questo tour acustico dei Bull Brigade alla chitarra..anche lui sembra abbastanza “provato” dal viaggio in furgone e dal traffico cittadino..

Dopo esserci dati una mano a scaricare strumentazione e merch e in attesa che arrivi Eugy ci facciamo una bella birretta..nel frattempo già qualcuno inizia ad arrivare..Sara, che darà poi il suo contributo stando in cassa..Matteo con la sua macchina fotografica..

Ecco Eugy. Siamo in perfetto orario per il check previsto per le 19,30.

Fatto entrambi il check è ora di cena..ma prima mi accaparro subito la birra Ipa “perduto amore” che i Bull Brigade stanno portando in giro con loro e che trovate solo ai loro live.

Mi faccio un hamburger “VEGGIE”..davvero delizioso..e poi dai, un’ altra birretta ci sta..

Manca poco ormai e finalmente sarò sul palco..la sala inizia a riempirsi..saluti e abbracci con Premo dei Bad Frog, Mattia dei Secoli Morti, Gabri dei The Rubber Room..e poi ecco chi arriva..il mitico Paletta dei PUNKREAS..quasi dimentico che devo iniziare..

Sono 21,45 quando saliamo sul palco..dopo un Intro alcoolica alla Skruigners proponiamo una scaletta di 30 minuti a base di Ramones, Social Distortion, Clash, Rancid, Nofx..il pubblico apprezza e si fa sentire..non capita spesso per un live in acustico di trovarci a suonare in un clima così di festa e con così tanta partecipazione.

Scendo dal palco, soddisfatto.

Tempo di ripigliarmi un attimo che partono i Bull Brigade e me li godo inizialmente dal backstage a lato palco per poi uscire in sala a cantare ogni loro singolo brano insieme a tutta quella gente arrivata per loro..

Non sto qui a recensirvi l’esibizione, i brani suonati..mi risulta davvero difficile farlo..mi sono voluto godere a pieno la serata..chi c’è stato potrà, come me, svegliarsi tra un paio d’ore ancor con la “presa bene” per una gran bella serata..

Per ora è tutto.

Dormo un paio d’ore e poi nuovamente dentro quella fabbrica…che ci incatena..