BULL BRIGADE al LOW-L Fest

Saranno i Bull Brigade l’headliner della serata di sabato 18 giugno al LOW-L FEST di Guardamiglio (LO).

Dopo i Good Riddance il collettivo lodigiano decide di rilanciare e portare sul loro palco la band torinese che dopo l’uscita, lo scorso ottobre, del nuovo album “Il fuoco non si è spento”, ha dato nuovo vigore a una scena duramente colpita dagli anni di pandemia.

L’attesa è ancora lunga, ma i ragazzi del LOW-L ci hanno promesso ancora tante sorprese, staremo a vedere!

Sicuramente noi non vediamo l’ora di tornare a vivere l’adrenalina dei concerti, perchè comunque, anche dopo tanto tempo, vogliamo ribadire con forza che il fuoco non si è spento!