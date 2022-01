Bull Brigade: annunciata la nuova data del release party a Milano

Nel giorno che avrebbe dovuto vedere lo svolgimento di un evento attesissimo da molti, con un sold out in Santeria Toscana a Milano arrivato nel giro di pochi giorni, il retrogusto amaro della data posticipata viene sciacquato via da una bella notizia.



Il release party del nuovo album dei Bull Brigade “Il Fuoco Non Si è Spento” ha una nuova data: Venerdì 15 Aprile, sempre presso la Santeria Toscana di Milano.



La bella notizia è in realtà un’ottima notizia, a tutto tondo! Confermata per intero la line up d’eccezione dell’evento che accompagnerà i Bull Brigade in questa festa, ossia Sempre Peggio, Klasse Kriminale e Discomostro, così come confermata la natura unica dell’evento, che vedrà i torinesi presentare il nuovo disco, proponendo i nuovi brani, oltre ad alcuni cavalli di battaglia ormai storici che costellano la loro discografia lunga 15 anni.



I biglietti in possesso per la data rimangono validi e l’invito non è solo quello di organizzarsi per esserci, ma anche quello di caricarsi a dovere per una concerto che in tanti stavano aspettando, un evento unico e, per come pensato e progettato, irripetibile nel suo genere.

Chi ha acquistato il biglietto ha già ricevuto una mail con la nuova data e, qualora non possa essere presente, le indicazioni per la procedura di rimborso…nella speranza che nessuno debba rinunciare a far parte di questa serata, che si preannuncia ancora più significativa e memorabile per tutti coloro che hanno seguito i Bull Brigade sin dagli inizi, così come chi si è innamorato della band con il nuovo album.