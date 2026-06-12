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BULL BRIGADE: concerto esclusivo per i 20 anni

byMatteo Paganelli
12 Giugno 2026
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LA BAND FESTEGGIA IL GRAN FINALE DEL TOUR CON UNO SHOW SPECIALE NELLA SUA CITTÀ SUL PALCO TUTTE LE LINE-UP

Il 2026 ha segnato i primi vent’anni dei Bull Brigade, e nella pausa tra il tour da tutto esaurito che li ha visti calcare i palchi dei principali club italiani e l’inizio del lungo calendario estivo, la band annuncia un appuntamento speciale che segnerà la conclusione dei festeggiamenti: sabato 7 novembre 2026 sarà per la prima volta di scena al Teatro Concordia di Venaria Reale, nella sua Torino, per uno straordinario show con tutte le line-up che si sono avvicendate durante la sua storia, oltre a una serie di ospiti speciali. Duecento biglietti early bird saranno disponibili a prezzo speciale su Ticketone dalle 12 di domani, 8 maggio.

Attivi dal 2006, i Bull Brigade rappresentano una delle realtà più solide e riconosciute della scena punk rock italiana. In quasi vent’anni di attività, la band ha costruito un percorso coerente e appassionato, fatto di dischi, tour e collaborazioni, mantenendo sempre viva la propria identità e il legame con il pubblico.

Il loro sound unisce street punk, punk rock e hardcore in un equilibrio unico, sorretto da una voce ruvida ma capace di grande espressività melodica. A renderli riconoscibili è anche la forza autentica dei testi, che intrecciano poesia e realismo per raccontare la vita di strada, le periferie urbane, la classe operaia, il mondo della tifoseria e le tensioni sociali che attraversano il presente.

MotorCityProduzioni.com

 

BULL BRIGADE

20 Years Party

Sabato 7 Novembre 2026 

Venaria Reale (TO), Teatro Concordia – Corso Puccini

Inizio concerti h. 17:00

Biglietti disponibili su Ticketone.

Early bird: € 20,00 + prev.

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