BULL BRIGADE e GIANCANE: insieme a FRAMMENTI e 666 per un’unica data a Milano a giugno

Bull Brigade e Giancane convergono su Milano per un’unica data estiva che promette i brividi, ma soprattutto i lividi. Venerdì 13 giugno 2025 le due realtà, tra le più amate e supportate nel panorama indipendente italiano, saranno insieme sul palco del Circolo Magnolia di Milano per un concerto che si preannuncia memorabile.?Ad impreziosire il cartellone, i Frammenti di Torino, per la presentazione del nuovo album “Merce”, e da Colleferro l’attesissima reunion dei 666, tribute band degli 883 in chiave metal-punk, che torna a calcare le scene dopo anni di silenzio. I biglietti per al serata sono già disponibili su Ticketone.

I Bull Brigade nascono a Torino nel 2006 dalle precedenti esperienze musicali di Bad Dog Boogie e Banda del Rione. Il loro album di debutto, “Strade smarrite”, è stato pubblicato nel 2008, seguito da “Vita libertà” nel 2016 e “Il fuoco non si è spento” nel 2021. Conosciuti per le loro sonorità che mescolano punk rock, street e hardcore, hanno calcato palchi in tutta Europa e Sud America, condividendo la scena con artisti come Ska-P, 99 Posse e The Exploited. Il brano Sommersi è stato incluso nella colonna sonora della serie animata di Zerocalcare “Questo mondo non mi renderà cattivo”.

Cantautore romano noto per il suo stile ironico e dissacrante, Giancane ha iniziato la sua carriera come chitarrista del gruppo folk rock Il Muro del Canto, con cui ha pubblicato tre album e due EP. Nel 2013 ha intrapreso la carriera solista con l’EP “Carne”, seguito dagli album “Una vita al top” (2015), “Ansia e disagio” (2017) e “Tutto male” (2023). È noto per aver composto le colonne sonore delle serie animate di Zerocalcare “Strappare lungo i bordi” (2021) e “Questo mondo non mi renderà cattivo” (2023).

Caratterizzati da testi ironici e provocatori, il 666 reinterpretano in una chiave tutta loro i singoli degli 883, mettendo in luce gli aspetti più discutibili della cultura pop italiana degli anni ’90.?

I torinesi Frammenti sono stati una delle band più influenti della scena hardcore punk italiana degli anni ’90. Con cinque album all’attivo e oltre dieci anni di attività live in tutta Europa, si sono distinti per testi e sonorità eclettiche che spaziano dalla wave italiana ai primi Sonic Youth, fino al pop progressivo di gruppi come Area e Stormy Six. Dopo uno stop nel 2007, la band è tornata sulle scene nel 2022, annunciando nuove esibizioni e ristampe dei loro lavori precedenti.

BULL BRIGADE & GIANCANE

Special guests: 666 + Frammenti

Venerdì 13 Giugno 2025

Milano, Circolo Magnolia – via Circonvallazione Idroscalo, 41

Inizio concerti h. 19:00

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto.

