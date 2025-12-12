BULL BRIGADE: è iniziata la corsa ai biglietti

Cinque città, cinque palchi e cinque notti imperdibili: il tour “Perché non si sa mai 2026” dei Bull Brigade arriva con una serie di date uniche, speciali ed esclusive.

I biglietti sono già in vendita su Ticketone:https://www.ticketone.it/artist/bull-brigade/

La corsa al biglietto è ufficialmente partita.

Torino è ormai prossima al sold out, mentre Bologna e Milano stanno rapidamente seguendo la stessa direzione: anche lì i biglietti si stanno esaurendo.

Occorre muoversi adesso prima che finiscano ovunque.