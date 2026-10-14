BULL BRIGADE: il racconto fotografico di vent’anni di strada, punk e barricate

Quando parliamo di Bull Brigade parliamo di una band che qui, su Punkadeka, ha sempre trovato spazio e la loro storia è stata documentata negli anni da diverse voci, pensieri e scatti. Abbiamo deciso di dedicare uno speciale fotografico affidandoci ai racconti e agli scatti del nostro amico e collega Matt Murphys, da sempre presente sotto palco, che ripercorre questi suoi ultimi 20 anni di Bull Brigade.

Una scelta che nasce anche in vista della grande festa per il ventennale, che culminerà con il concerto di sabato 7 novembre al Teatro della Concordia di Venaria Reale, ma che ne ripercorre la storia anche attraverso una mostra fotografica per raccontarne i traguardi e le fatiche.

La storica band torinese ha scelto di festeggiare ricostruendo i proprio passi dal principio e unendo passato presente e futuro: non solo chiamando sul palco le formazioni originali e tanti ospiti, ma anche attraverso l’esposizione dedicata, in programma venerdì 6 novembre dalle 18 e sabato 7 dalle 11 alle 16 al Sericraft Lab di Torino.

Resta fino alla fine per alcuni scatti della mostra in anteprima!

La storia dei Bull Brigade per me inizia nel 2008 con un CD recapitato via posta comprato dal buon Bolzo di Anfibio Records, non avevo mai sentito nulla di questa band piemontese, se non che nascevano dalle ceneri dei gloriosi Youngang e Banda del Rione. Poi aprendo il pacchetto vedo quella foto desolante sul fronte ed un laconico “strictly antiracist” sul retro, un intro rabbioso e una serie di ruggiti di un leone chiuso in una gabbia di cemento e mediocrità: è stato così il mio primo approccio con questi ragazzi di Torino, ed ho consumato quel benedetto disco Strade Smarrite per imparare tutti i testi a memoria, in modo da farmi trovare pronto per il primo concerto. Concerto che è arrivato qualche anno più tardi al Baraonda di Segrate in compagnia di un altro gruppo ENORME di Torino, anzi di Santena, i Gavroche; fu una serata benefit per Radio Black Out se non ricordo male e mi ricordo che non c’erano le folle oceaniche per quella che per me al momento era quanto di meglio che la scena street punk potesse offrire, ricordo la furia di quel quartetto e l’energia sprigionata in quella manciata di canzoni che oggi sono veri e propri anthem.

Negli anni li ho seguiti anche fuori Milano, ricordo un concerto epico all’Askatasuna con gli ENNECIBBI’ nel 2010, a quei tempi non scrivevo ancora per Punkadeka e facevo qualche foto ricordo con una compatta che mi portavo sempre dietro; poi fu la volta della mia amata Genova, al Pinelli nel 2014 coi Malasuerte Fi Sud, quando conobbi i genitori di Carlo Giuliani. E ancora Cremona al Dordoni, fino ad arrivare al 2016 con il secondo disco Vita Libertà, che abbiamo dovuto aspettare per tanti anni, ma quell’intro di chitarra seguito da un “Yeah” hanno aperto le danze per quello che ancora oggi rimane il mio disco preferito dei Bull Brigade.

Intanto la band viene riconosciuta anche all’estero, stringe amicizie con altri gruppi incredibili dalle quali nascono split e inviti reciproci, e il primo e per ora unico EP in inglese…ricordo che un paio di volte sono andato a Torino per vedere (invano) i Non Servium, che avrebbero dovuto suonare dopo i Bull Brigade…ed il nome diventa importante, ci sono dei cambi di formazione, viene aggiunta una chitarra e vengono chiamati per aprire a band di fama mondiale, come quel piovosissimo lunedì sera al Baraonda con gli Agnostic Front, una serata a dir poco epica sotto ogni punto di vista.

Il resto è storia abbastanza recente e che tutti conoscono, appena dopo il covid, al grido di “riaprite le gabbie” c’è stato un altro concerto incredibile in Santeria a Milano, con Menagramo, Discomostro e Klasse Kriminale, un sold-out che sapeva di libertà, di punk, di abbracci e scambi di sudore, e poi è arrivato Il Fuoco Non si è Spento nel 2021, il disco che ha diviso i fans, ma che ne ha fatti acquistare tanti altri. Per quanto mi riguarda rimane un ottimo disco dei ragazzi, che mi ha dato molte emozioni e che mi piace ascoltare spesso.

Uno dei concerti che mi è piaciuto di più è ovviamente quando sono venuti al nostro festival nel 2024, quando mi hanno chiesto un mezzo parere per delle band dal grande impatto live diciamo che ho avuto pochi dubbi: al di là dell’amore e della stima per una o per l’altra band, è innegabile che i Bull Brigade dal vivo sono una mina nei denti.

Ultimamente mi sono perso qualche serata, intanto i Bull Brigade hanno fatto un singolo con un grande cantautore come Giancane, sono apparsi in “Questo mondo non mi renderà cattivo” di Zerocalcare e stanno raccogliendo tutto quello che hanno seminato in 20 anni di storia. Non ho ancora ascoltato la loro ultima fatica Perché Non Si Sa Mai uscito quest’anno, perché ho fatto l’errore madornale di ascoltare troppo i pareri degli altri prima di mettermi all’ascolto, ce l’ho li sopra il giradischi, ovviamente ho comprato la versione figa colorata ed un giorno mi metterò li con calma ad ascoltarlo, a capirlo e ad assimilarlo, convinto che sarà un altro buon disco fatto da ragazzi di Torino che sanno cosa sia la strada e tutto ciò che ti può dare e togliere.

>>>QUI ALCUNI SCATTI IN ANTEPRIMA DELLA MOSTRA DEL 6-7 NOVEMBRE AL SERICRAFT LAB DI TORINO RACCOLTE DA MOTORCITY PRODUZIONI: