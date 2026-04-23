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BULL BRIGADE in apertura ai COUNTING CROWS al Rock in Roma

byMatteo Paganelli
23 Aprile 2026
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COUNTING CROWS

I BULL BRIGADE SARANNO GLI SPECIAL GUEST

DELL’UNICA DATA ITALIANA

 

Tra gli appuntamenti più attesi dell’estate, il concerto dei Counting Crows in programma domenica 14 giugno 2026 a Rock in Roma, sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle, si arricchisce di un nuovo nome in apertura: saranno i Bull Brigade gli special guest dell’unica data italiana della band. La band torinese annuncia questo importante appuntamento al termine del tour da tutto esaurito dedicato al nuovo album “Perché Non Si Sa Mai”, che si concluderà proprio questo venerdì ai Magazzini Generali di Milano. I biglietti per lo show romano sono disponibili su Ticketone.

I Bull Brigade nascono nel 2006 a Torino dalle ceneri di due band iconiche della scena punk Oi! italiana: Banda del Rione (2000) e Youngang (1994). Il frontman Eugy, spinto dal desiderio di creare qualcosa di duraturo e significativo, dà vita al progetto con l’obiettivo di lasciare un’impronta nella scena musicale. Il primo vero punto di svolta arriva nel 2008 con l’uscita dell’album d’esordio Strade Smarrite, un disco che diventa rapidamente una pietra miliare dello street punk italiano, grazie alla sua energia grezza e ai testi incisivi. Da lì inizia una lunga serie di concerti in Italia e in Europa, che consolidano la posizione della band all’interno della scena punk. Il sound dei Bull Brigade è un mix unico di street punk, punk rock e hardcore, con una voce ruvida ma melodica che li rende immediatamente riconoscibili. A distinguere davvero la band è però la forza cruda e poetica dei testi, che parlano di vita di strada, periferie, classe operaia, tifoseria e tematiche sociali.

Virgin Radio è radio ufficiale del concerto.

CountingCrows.com

MotorCityProduzioni.com

 

Barley Arts

presenta

COUNTING CROWS

Special Guest: BULL BRIGADE

Domenica 14 Giugno 2026

Roma, Rock In Roma / Ippodromo delle Capannelle – via Appia Nuova, 1245

 

 Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico in piedi: € 45,00 + prev.

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