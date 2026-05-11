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BULL BRIGADE in apertura ai DIE TOTEN HOSEN

byMatteo Paganelli
11 Maggio 2026
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L’attesa a Milano cresce in vista dello show dei Die Toten Hosen, in programma giovedì 28 maggio 2026all’Alcatraz. Nel frattempo si arricchisce il programma della serata: ad aprire il concerto ci penseranno i Bull Brigade, appena rientrati da un tour dedicato al loro ultimo album Perché Non Si Sa Mai. La band torinese sarà quindi presente come special guest nell’unica tapa italiana del tour del gruppo guidato da Campino.I biglietti per il concerto sono disponibili su Ticketone.

I Bull Brigade nascono nel 2006 a Torino dalle ceneri di due band iconiche della scena punk Oi! italiana: Banda del Rione (2000) e Youngang (1994). Il frontman Eugy, spinto dal desiderio di creare qualcosa di duraturo e significativo, dà vita al progetto con l’obiettivo di lasciare un’impronta nella scena musicale. Il primo vero punto di svolta arriva nel 2008 con l’uscita dell’album d’esordio Strade Smarrite, un disco che diventa rapidamente una pietra miliare dello street punk italiano, grazie alla sua energia grezza e ai testi incisivi. Da lì inizia una lunga serie di concerti in Italia e in Europa, che consolidano la posizione della band all’interno della scena punk. Il sound dei Bull Brigade è un mix unico di street punk, punk rock e hardcore, con una voce ruvida ma melodica che li rende immediatamente riconoscibili. A distinguere davvero la band è però la forza cruda e poetica dei testi, che parlano di vita di strada, periferie, classe operaia, tifoseria e tematiche sociali.

DIE TOTEN HOSEN

 

Trink Aus! Wir Müssen Gehen – Tour 2026

Amichevole Germania – Italia

Special Guest: BULL BRIGADE

 

Giovedì 28 Maggio 2026

Milano, Alcatraz – via Valtellina, 25

Inizio concerti h. 20:00

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico in piedi: € 50,00 + prev.

 

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