Bull Brigade: vent’anni di storia al Teatro della Concordia

Una serata intitolata “20 Years Party”, pensata per ripercorrere la storia della formazione torinese attraverso uno spettacolo speciale che riunirà sul palco tutte le diverse formazioni che si sono avvicendate nel corso degli anni, insieme a numerosi ospiti.

Tra i nomi annunciati figurano Mauràs, Quarantena, Gavroche, Inoki, Kina ed Elephant Brain, per un appuntamento che attraverserà vent’anni di musica e di storia della band.

Nati a Torino nel 2006, i Bull Brigade sono diventati negli anni uno dei nomi di riferimento della scena street punk e hardcore italiana. Con il loro sound diretto e ruvido e testi legati alla strada, alle esperienze personali e alla realtà sociale, hanno costruito un percorso che li ha portati a suonare in Italia e all’estero, conquistando un pubblico sempre più ampio.

Il 7 novembre sarà quindi l’occasione per ritrovare sullo stesso palco musicisti, collaborazioni e protagonisti di questo percorso, celebrando vent’anni di concerti, dischi e appartenenza alla scena.

Bull Brigade – 20 Years Party