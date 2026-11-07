The Italian Punk Web Magazine since 1999
35K
46K
ISCRIVITI!
The Latest

Bull Brigade: vent’anni di storia al Teatro della Concordia

byDeka
7 Novembre 2026
No comments
I Bull Brigade celebrano vent’anni di attività con uno speciale appuntamento dal vivo in programma sabato 7 novembre 2026 al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino).

Una serata intitolata “20 Years Party”, pensata per ripercorrere la storia della formazione torinese attraverso uno spettacolo speciale che riunirà sul palco tutte le diverse formazioni che si sono avvicendate nel corso degli anni, insieme a numerosi ospiti.

Tra i nomi annunciati figurano Mauràs, Quarantena, Gavroche, Inoki, Kina ed Elephant Brain, per un appuntamento che attraverserà vent’anni di musica e di storia della band.

Nati a Torino nel 2006, i Bull Brigade sono diventati negli anni uno dei nomi di riferimento della scena street punk e hardcore italiana. Con il loro sound diretto e ruvido e testi legati alla strada, alle esperienze personali e alla realtà sociale, hanno costruito un percorso che li ha portati a suonare in Italia e all’estero, conquistando un pubblico sempre più ampio.

Il 7 novembre sarà quindi l’occasione per ritrovare sullo stesso palco musicisti, collaborazioni e protagonisti di questo percorso, celebrando vent’anni di concerti, dischi e appartenenza alla scena.

Bull Brigade – 20 Years Party

  • Data: sabato 7 novembre 2026
  • Luogo: Teatro della Concordia, Venaria Reale (TO)
  • Ospiti: Mauràs, Quarantena, Gavroche, Inoki, Kina, Elephant Brain
  • Biglietti: disponibili su TicketOne

 

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

WRONKIDS: Fuori "MIRROR", il nuovo singolo che anticipa il debum album "F.O.M.O."

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
LEGGI TUTTO

Road to LOW-L

Come ogni anno, a Maggio, torna il ROAD TO LOW-L. L’appuntamento che anticipa il LOW-L FEST di Giugno…
LEGGI TUTTO

Not Gonna Happen!

Ci han provato fino alla fine… E in fondo ci speravamo un po’ tutti… Ma purtroppo, nonostante le…
I PROSSIMI CONCERTI
Nov 07
Bull Brigade | 20 Years Party | Live in Venaria Reale (TO)
Teatro Concordia Venaria Reale
Nov 07
FIORI PARTIGIANI FEST
Via di Corticella, 129, Bologna, Emilia-Romagna
Nov 07
Caniversario – 2 Anni di RadioCane
Grotta Rossa (Spazio Pubblico Autogestito)
Nov 07
GLI STATUTO | 7 novembre | Cueva Rock – Quartucciu
CuevaRock Live
Nov 07
SVETLANAS + Skytea For Warriors @RED VELVET CORAZON
Red Velvet Corazón
Nov 08
IGNITE + CANCER BATS + MEAN SEASON + guests @Cso Pedro ( Padova ).
CSO Pedro
Nov 08
Che cinema! Reb & Rebels per Gnappo – Cena e concerto spettacolo
Via Risorgimento 18, 20017 Rho, Italy
Nov 10
MURPHY’S LAW (40 TH Anniversary) + CLOBBER Live @Blah Blah
BLAH BLAH
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.