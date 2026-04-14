BULL BRIGADE: Vinci 5 pass esclusivi!

I Bull Brigade insieme a Punkadeka ed a Motorcity lanciano un contest speciale per il gran finale del tour dedicato a Perché Non Si Sa Mai, venerdì 24 aprile ai Magazzini Generali di Milano.

Dopo i sold out di Torino (Hiroshima Mon Amour), Bologna (Estragon) e Roma (Largo Venue), la corsa ai biglietti è più accesa che mai: Milano ha venduto più dell’80% della capienza.

Vuoi esserci in un modo davvero unico? Questa è la tua occasione.

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In palio 5 braccialetti esclusivi: i vincitori potranno visitare la zona backstage brindando con i Bull Brigade prima e dopo il live ed assistere al concerto da una zona riservata.

Estrazioni: martedì 21 aprile

Non perdere tempo: il gran finale si avvicina e i posti stanno finendo.