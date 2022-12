Poteva mancare la playlist col meglio del Punk del 2022 made by Punkadeka?

…Certo che poteva ma voi ci amate per questo

Nel 2022 ci siamo lasciati quasi alle spalle quel maledetto virus e finalmente siamo potuti tornare a pogare e cantare sotto il palco come piace a noi. Come ogni anno la vostra fanzine preferita ha collezionato le migliori canzoni uscite in questo 2022 in una esclusiva playlist disponibile su Spotify.

La redazione ha fatto partire un’aspra discussione nella nostra chat interna maledicendo, come ogni anno, colui che ha deciso che nessuno può avere piu’ di cinque pezzi a persona. Ma le tradizioni vanno rispettate.

La redazione di Punkadeka vi augura a tutti buone feste e non vede l’ora di potervi abbracciare tutti quanti ai prossimi concerti.

https://open.spotify.com/playlist/6TeRY6PmLY9PbG9PzVvC4a?si=eafdfea34e4e4476