Burning Heads… Quattro chiacchiere con il bassista JBe sul minitour italiano

Abbiamo raggiunto JBe, bassista storico dei Burning Heads, per una veloce chiacchierata sul minitour italiano che li vedrà impegnati questo week end al Drunk in Public, al Red Velvet Corazon e all’Alphaville Record Store.

Ciao Jean! Allora, come ti senti nel tornare in Italia per questo tour? Quanti anni sono passati dall’ultima volta?

Mi sento molto emozionato, è passato un po’ di tempo. L’ultima volta eravamo in tour con un’altra band francese, The Rebel Assholes, per alcune date all’inizio del 2012. Ah, e poi siam tornati nel 2016 e abbiam fatto tre spettacoli (Roma, Bologna e Monza) durante il nostro tour verso la Slovenia.

Quali sono le tue aspettative per questo tour?

Vedere alcuni vecchi amici e farne di nuovi, sembra che ci sia un po’ di entusiasmo da quando è stato annunciato il tour, quindi ci aspettiamo di divertirci.

Nel corso di oltre 30 anni di attività, come è cambiato il tuo stile musicale e il tuo approccio?

Nel corso degli anni i membri della band sono cambiati e ora siamo in 5 con un unico cantante principale, Fra. Ma siamo ancora innamorati della musica punk, hardcore e reggae e teniamo sempre a mente il divertimento, la passione e l’energia.

Ci sono nuove canzoni che rivelerai durante questo tour?

Il nostro ultimo album (Embrers of Protest) è uscito ad Aprile dello scorso anno, e quindi non riveleremo nuove canzoni, ma suoneremo la maggior parte di esse, insieme a vecchi pezzi.

Qual è la tua opinione sulla scena musicale punk italiana?

Veloce e hardcore!!! Penso che avremo una bella dimostrazione con gli One Day Riot e i Mad Cow Sins questa volta.

Hai avuto l’opportunità di esplorare l’Italia durante i tuoi precedenti tour?

Vuoi dire in senso turistico? Durante i nostri tour, no, o molto poco, e molti bei paesaggi visti dal furgone. Fortunatamente, l’Italia non è molto lontana dalla Francia e a volte facciamo delle vacanze con le nostre famiglie.

Quali sono i posti più interessanti che hai visitato?

I centri sociali sono solitamente fantastici qui!!!

25 anni fa hai attraversato il sud dell’Italia e sei stato colpito dalla città di Taranto. Le cose non sono cambiate molto (purtroppo), ma la scena hardcore punk ha avuto una crescita notevole negli ultimi anni. Avremo la possibilità di vederti lì un giorno in qualche festival?

Sì, sarà un piacere, siamo ancora in contatto con i So Fukin’ Confused, ci seguiamo sui social media. Probabilmente torneremo in Italia quest’autunno, ancora con le dita incrociate per andare al sud.

Ci sono artisti o band italiane che apprezzi particolarmente?

Per me, SFC, Raw Power, Ouzo, Happy Noise, Svetlanas… Sono i primi che mi sono venuti in mente, ma so che ce ne sono molti altri, altrettanto bravi.

Quali sono i tuoi piani per il futuro dopo questo tour? Ci sono progetti o collaborazioni in lavorazione che puoi rivelare?

Faremo un tour in Germania questo aprile, suoneremo al Beach Day Out Festival a Cagliari quest’estate, probabilmente andremo in Messico per la prima volta e poi speriamo presto di nuovo in Italia. Abbiamo ancora concerti in Francia e stiamo pensando di registrare un nuovo album il prossimo anno

Grazie mille per il tuo tempo Jean!

Grazie mille a voi! E’ sempre un piacere. Ci vediamo in tour ragazzi!!! JBe

Noi vi ricordiamo gli appuntamenti da non perdervi:

Ven 11 Aprile, Drunk in Public – Morrovalle (MC)

Sab 12 Aprile, Red Velvet Corazón – Cervia (RA)

Dom 13 Aprile, Alphaville Record Store / Low Fest – Piacenza (PC)