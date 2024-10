BUSCEMI’S EYES: in uscita il nuovo disco MOVIE-CORE ed il primo singolo

Ve li ricordate i Buscemi’s Eyes? Quella super band formata da 4 personaggi molto conosciuti nella scena punk hardcore nostrana? Ecco tra qualche settimana usciranno con un nuovo lavoro dopo averci fatto assaggiare le loro capacità con il primo EP “Is it bad?”, e se tanto mi da tanto, ho paura che ne sentiremo delle belle, intanto fatevi un pre-order che non si sa mai…e arrivate fino in fondo alla news che c’è il bellissimo video del singolo “Buscemi’s Eyes”.

È arrivato il momento di svelare titolo, copertina e data di uscita del nostro nuovo album. “Movie-Core” sarà disponile da venerdì 8 Novembre 2024 per Gotama Studio in digitale in formato fisico: Un edizione limitata di soli 200 vinili – 100 clear red e 100 crystal clear – con inserto e numerati a mano e 100 Digipack CD con booklet, sempre numerati a mano, con differente Artwork e una Bonus Track non reperibile altrove.

Solo per i Pre-Order un poster esclusivo e stickers in omaggio!

PRE-SAVE e PRE-ORDER a partire da ora! https://bfan.link/movie-core https://gotamastudio.bandcamp.com/…/gts013-buscemis… Press: Epidemic Records