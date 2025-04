BUSCEMI’S EYES: Movie Core

Un vero e proprio concept sulla mitologica figura del grande Steve Buscemi, il noto attore hollywoodiano è la vera ossessione di questo quartetto che abbiamo già avuto il piacere di conoscere, sia su cassetta che live, e se li avete visti o avete avuto la possibilità di ascoltare il loro primo EP “Is It Bad?” saprete di certo di cosa stiamo parlando.

Movie Core è il loro primo full length, 12 tracce che ripercorrono la carriera di Mr. Buscemi attraverso i film, ma soprattutto le citazioni ed i personaggi che l’hanno reso famoso, senza prendersi troppo sul serio, cosa perfettamente in linea con il personaggio, quindi la cosa divertente per gli amanti di Steve, ma anche chi lo conosce poco, è proprio scovare le citazioni e magari godersi qualche bel film, ma chiaramente, parlando di musica, ciò che colpisce maggiormente è la dose brutalmente alta di tecnica e “ferocia”, già perché da quei 4 ragazzacci che compongono la band e dal loro background non potremmo aspettarci nulla di diverso, provengono da band e situazioni che hanno l’adrenalina fissa nel DNA e lo hanno riversato tutto in questi minuti di pura follia punk rock, arrangiamenti ricercati e spruzzate di rock’n’roll brutto-sporco-cattivo qua e là, che da quel senso di film tarantiniani e situazioni surreali; mi è capitato di vederli dal vivo e sono una mina assoluta, dalla voce potente ai martelli incessanti di Ash, una vera macchina da palcoscenico che noi tutti speriamo non si fermi qui.

Registrazione di alto livello, ma stiamo parlando del Gotama Studio, quindi stikazzi, grafiche a mio avviso eccezionali, io ho scelto il vinile rosso che devo dire è la confezione perfetta per questo disco, tutto molto bello, sia da sentire che da vedere.

“Scritto e diretto” da Buscemi’s Eyes e Gotama Studio, prodotto e registrato da PierP Alessi presso il suo Gotama Studio, masterizzato dal sommo Giò Bottoglia, artwork e illustrazioni di Daniela Ballone (Hyde.ink), foto di Luca Ash Iacono.

tracklist:

01. Buscemi’s Eyes

02. Ghost World

03. No Jean, No Money

04. The Lone Rangers

05. Mark It Zero

06. Buddy Holly

07. Is It Bad?

08. Map To The Stars

09. 99% (feat. Olga – Svetlanas)

10. Circumstance Have Changed

11. I Don’t Tip

12. Donny