Buscemi’s Eyes pubblicano il nuovo esplosivo album “Movie Core”

I Buscemi’s Eyes, band nata a cavallo tra Bergamo e Milano alla fine del 2019, sono tornati con “Movie Core”, il loro primo album full-length. Con una miscela esplosiva di Hardcore Punk, Rock’n’Roll contaminato, e un omaggio appassionato al Cinema, la band porta avanti il progetto con la stessa intensità e innovazione che l’ha contraddistinta sin dagli esordi.

“Movie Core” è disponibile a partire dall’8 Novembre 2024, pubblicato da Gotama Studio e distribuito in vinile edizione limitata (100 copie clear red e 100 copie clear numerate a mano), CD digipack con booklet numerato (100 copie) e su tutte le piattaforme digitali.

Dopo il successo dell’EP di debutto “Is It Bad?” e una pausa dai concerti, i Buscemi’s Eyes ritornano sulla scena con dodici brani dai riflessi cinematografici che combinano aggressività e intensità sonora, alternando riff rock a ritmi punk e groove stoner. “Movie Core” trascende i sottogeneri, mantenendo un unico filo conduttore: la celebrazione dei film interpretati da Steve Buscemi, con ogni traccia che esplora le atmosfere, i personaggi e le tematiche dei suoi film. Ogni testo del disco riporta il pubblico all’interno delle scene, tra citazioni tratte dai copioni e reinterpretazioni personali, con quella vena ironica e tragica che caratterizza l’opera di un attore come Buscemi.

Il singolo di lancio, “Buscemi’s Eyes”, ha già riscosso riscontri molto positivi, grazie anche ad un video che accompagna i suoni intensi e i riferimenti “tarantiniani” del brano, offrendo un primo assaggio della potenza visiva e sonora del nuovo album. La traccia rappresenta l’essenza di “Movie Core”, unendo la ferocia dell’Hardcore alla passione per il cinema che accomuna i membri della band: Morla, PierP, Ash e Pao. Questi veterani della scena HC lombarda, provenienti da band come DiscoMostro, Disordine e Sottopressione, LeMartire hanno messo tutto loro stessi in questo progetto “on/off”, nato dall’amicizia e dalla comune voglia di sperimentare con il loro linguaggio musicale.

“Movie Core” è stato registrato e prodotto da PierPaolo Alessi al Gotama Studio, masterizzato da Giovanni Bottoglia presso IndieBox, con l’artwork a cura di Daniela Hyde Ink. L’album è impreziosito da un’ospite speciale, Olga degli Svetlanas, che ha contribuito con la sua voce a rendere questo progetto unico.

“Movie Core” è un album che unisce Cinema e Musica, trascinando l’ascoltatore tra generi, ritmi e suoni, in un viaggio senza freni nel mondo di Steve Buscemi e dei Buscemi’s Eyes.

La data di presentazione ufficiale dell’album si terrà il 22 Novembre 2024 all’Ink Club di Bergamo. Le altre date del tour saranno presto annunciate sui canali social della band e dell’etichetta Gotama Studio.