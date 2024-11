BY ALL MEANS dopo 25 anni

Dopo 25 anni i BY ALL MEANS si ritrovano per suonare e presentare il disco tributo B.A.M. con Band nuove e vecchie che hanno partecipato al progetto!

Sul palco dell’EKIDNA dalle 21:

– JONESTOWN KIDS power Violante

– DEATH BY MUERTE post-hardcore rock da Mantova

– MASKAR new wave da Firenze

– ROTADEFERO noise industrial da Roma

– LINGUA SERPENTE hardcore da Treviso

– OVERDRIVE BANZAI hardcore da Finale Emilia

– BY ALL MEANS Hardcore

COMPILATION BENEFIT

Non abbiamo dimenticato affatto!

[SP64] – AA.VV. – B.A.M. Non dimenticherò (12″ gatefold LP + booklet 20 pagine)

LP tributo agli storici BY ALL MEANS:Vinile gatefold 12″ con 12 band che interpretano i pezzi dei B.A.M., 7 illustratori a curare la parte grafica in un booklet di 20 pagine e 13 etichette DIY a supportare questa uscita, che è anche un benefit antispecista.

Co-prodotto assieme a Shove Records, Rebound Action Records, In Your Face!, Forever True Records, ZAS Records, Equal Rights, Anfibio Records, La Fulmine, Punti Scena Records, Assurd Records, Last Decay e Tornado Ride Records.

La Compilation potete ascoltarla su:

https://jonestownkids.bandcamp.com/album/compilation-b-a-m-non-dimenticer?fbclid=IwY2xjawGF8X5leHRuA2FlbQIxMQABHQXnNNNC_hYBeOTeFyn5RI_tJ4Aac4R5qN26imwRwuy_Ro2noHeZIYeuBA_aem_QOaSGzdZ652u1qJEnG1BZQ

*

Live Presso Associazione EKIDNA – Carpi (MO)

Arrivare con Tessera 2024 obbligatoria scaricabile GRATUITAMENTE al link https://www.ekidna.eu/section/subscribe

Grafica Flyer di Soren Zanotti