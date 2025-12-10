CAINO: fuori il singolo “Il Tempo che è Passato”

Oggi vi presento i Caino, band Oi! core da Sassari che si presenta alla scena con un singolo potentissimo dal titolo “il tempo che è passato”, e che anticipa l’uscita di un EP per il quale sono estremamente curioso. Ascoltatelo e godetevelo anche v’ Oi!

I Caino sono una band Oi!-core che nasce meno di un anno fa tra i vicoli di Sassari, nella costa nord-ovest della Sardegna, dall’incontro tra Afshin, Giok, Alberto e Rudy a cui poi si è aggiunto Maio.

“Il tempo che è passato” è il singolo che preannuncia la futura uscita del loro primo EP.