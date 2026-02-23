CAINO: s/t EP

Vi abbiamo presentato i Caino qualche settimana fa, in occasione dell’uscita del singolo “il tempo che è passato”, ebbene oggi vi racconto cosa è stato per me il loro primo EP, una manciata di pezzi veloci e senza tregua, che mi hanno catturato dal primo intro fino alla conclusiva e lapidaria cover dei maestri Colonna Infame, 5 pezzi +1 che per quanto mi riguarda sono di una bellezza incredibile, tanta foga controllata e ben incanalata in un microfono costretto a fare gli straordinari per supportare una voce potente e rabbiosa.

Rabbia appunto, che scorre a fiumi assieme a disagio e disperazione, ma non si sente il minimo accenno di sconfitta, anzi, viene urlato in faccia al mondo intero che i sopravvissuti, come gli eroi, sono sempre qui col loro bomber; la canzone che mi ha colpito di più è “frammenti”, un pezzo viscerale con un ritornello lento e dannatamente incisivo, senso di appartenenza, amicizia, anzi fratellanza, e la consapevolezza che noi saremo sempre in piedi con un bicchiere in mano, qualunque cosa succeda.

Ben suonato, molto ben suonato direi, veloce il giusto, ma preciso e potentissimo, non potrebbe essere altrimenti con una voce del genere, la batteria sembra indemoniata, ma tutto è ordinato e bello da ascoltare, si era capito che sti ragazzi facevano sul serio, e questo EP d’esordio ne è la prova.

tracklist:

01. sopravvissuti

02. non dimentichiamo

03. Caino

04. il tempo che è passato

05. frammenti

06. punk è moda (Colonna Infame)