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CALCE VIVA: fuori il primo EP!!!

byMatt Murphys
22 Luglio 2026
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Fuori il primo lavoro dei Calce Viva, giovane Oi! band varesina che sta già facendo parlare di se, e che tra non molto vedrò finalmente dal vivo.
Dal loro insta:

CALCEVIVA è FUORI!!

Siamo davvero orgogliosi di questo EP, erano mesi che fremevamo dalla voglia di pubblicarlo.
Vogliamo ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato fin qui.

Un grazie speciale a @dragoni161 per la grafica, @a.rancida per le foto. Grazie a @alemobsound per le registrazioni, grazie @stambroeusfc , Zena Boot Boys, @cauranorthcoast e @rumagnasgroza per averci aiutato a coprodurlo. Grazie a @mrtn_disorder per aver condiviso con noi la sua voce.

Grazie a tutti coloro che in questi mesi ci hanno invitato a suonare fidandosi ciecamente, agli amici e alle amiche che ci continuano a supportare.

Lo avete già ascoltato? No? Corri a farlo!

Il sentimento brucia coooome caaalcee vivaaa

Oi!

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