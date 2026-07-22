CALCE VIVA: fuori il primo EP!!!

Fuori il primo lavoro dei Calce Viva, giovane Oi! band varesina che sta già facendo parlare di se, e che tra non molto vedrò finalmente dal vivo.

Dal loro insta:

CALCEVIVA è FUORI!! Siamo davvero orgogliosi di questo EP, erano mesi che fremevamo dalla voglia di pubblicarlo.

Vogliamo ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato fin qui. Un grazie speciale a @dragoni161 per la grafica, @a.rancida per le foto. Grazie a @alemobsound per le registrazioni, grazie @stambroeusfc , Zena Boot Boys, @cauranorthcoast e @rumagnasgroza per averci aiutato a coprodurlo. Grazie a @mrtn_disorder per aver condiviso con noi la sua voce. Grazie a tutti coloro che in questi mesi ci hanno invitato a suonare fidandosi ciecamente, agli amici e alle amiche che ci continuano a supportare. Lo avete già ascoltato? No? Corri a farlo! Il sentimento brucia coooome caaalcee vivaaa Oi!