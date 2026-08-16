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CALCE VIVA: s/t

byMatt Murphys
16 Agosto 2026
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La bellezza dell’Oi! fatta a 20 anni…rabbia vera, ma incanalata nella direzione giusta, perché è facile prendere un sanpietrino e spaccare qualche finestra, ma l’intento dei Calce Viva sembra proprio quello di costruire, magari con forza, determinazione e violenza se serve, ma costruire, “Non c’è manganello che possa rompere un idea, non c’è scudo che possa fermare la rabbia, e non esiste lacrimogeno che possa cambiare un sentimento e farlo piangere!”, stiamo parlando di testi scritti da chi queste cose le conosce, non le ha viste solo alla TV.
Sono rimasto affascinato dal modo di ragionare di questi ragazzi, nati in zone di merda come la mia, ricordiamolo che non sono varesini, ma provenienti da diverse zone, dalla Brianza fino a Lodi, zone infestate da nazi e situazioni borderline, ma che invece che cedere alla pressione si sono rimboccati le maniche e chiedono di fare lo stesso, cantano di amicizia indissolubile che nasce appunto solo in certe situazioni, di utopie, ma anche di speranza, e la consapevolezza che con gli amici, la lotta quotidiana sul posto di lavoro ed un po’ di sana baldoria si può vivere anche in questo mondo malato.
Penso che i Calce Viva con questo EP vogliano dimostrare che l’Oi! non morirà mai, perché c’è ancora molto da dire, da fare e tante idee da portare in giro, e loro lo fanno con coscienza e l’anima leggera, e che possano essere quella spinta necessaria alla nostra scena per andare avanti a rompere i coglioni; mi stavo dimenticando la parte musicale…arrangiamenti fatti molto bene, veloci e taglienti, e potenti nei pezzi più lenti, coinvolgenti e fatti per surriscaldare gli animi nel pit, le due chitarre si fanno sentire e la sezione ritmica non sbaglia un colpo, insomma non mi stancherò mai dirlo, va bene che siamo punk e la musica non è mai stata fondamentale quanto il concetto, ma sentire un disco che suona bene e curato nei dettagli è secondo me una forma di rispetto per i contenuti dei testi.
EP prodotto grazie alla collaborazione tra St. Ambroeus FC, Zena Bootboys, Cauranorthcoast e Rumagna Sgroza, registrato e mixato da Alessandro Caneva presso il Mob Sound Studio, masterizzato da Will – Dead Air Studio, grafiche di Alice @dragoni161 e Giorgia @a.rancida.

tracklist:

01. sempre tu
02. l’alternativa
03. amico
04. 4 luppoli (feat. Martin – Sempre Peggio)
05. tutto un sogno
06. Calce Viva

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