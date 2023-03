Calci in bocca death party

Sabato 4 Marzo , a partire dalle ore 21.30, si terrà il live di Grumo e Husqwarnah presso Centrale 66, via Nicolò dell’ Abate n.66, Modena.

L’evento è in collaborazione con The Abyss Booking and promotion, Centrale 66, Rebel Circle, We Fuckin rock e Punkadeka.

Link evento Fb:

https://fb.me/e/3g0Kd9Z27?ti=wa

Ingresso 5 euro

Nessuna tessera richiesta.

Cena dalle 20 alle 24

prenotazioni al numero 3285460598

I GRUMO (“Clot”, “Gore”) sono una band death metal / grindcore formata nel 2004 a Modena (Italia). Dopo svariati anni di puro rumore e live in praticamente tutta Italia, nel 2012 esce il primo full, “Voglio Vederti Sprofondare” e nel 2015 esce “Fallimento”, 2° disco ufficiale. Nel giugno 2017 il secondo tour europeo (due settimane tra Svizzera, Francia, Spagna e Portogallo). 2020, 2021… grazie covid. 2022: la scrittura dell’album nuovo è terminata. 2023: alla soglia dei vent’anni di attività, nuova merda in arrivo, beware freaks… WE ARE THE DEATH GRIND BASTARDS, OUGH!!!

Husqwarnah: death metal Milano – per fan di Bolt Thrower, Asphyx, Morbid Angel e Unleashed.