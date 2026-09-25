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CAMILLA SERNAGIOTTO: “THESE MUST BE THE PLACES”, L’ATLANTE OSCURO DEL ROCK

byDeka
25 Settembre 2026
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È uscito per Arcana “These Must Be The Places – Atlante oscuro del rock”, il nuovo libro di Camilla Sernagiotto, giornalista, scrittrice e autrice televisiva.

Il volume trasforma la geografia in un racconto del lato più oscuro della storia della musica, attraverso case, hotel, locali, studi di registrazione e palchi legati a morti premature, omicidi, eccessi e leggende nere.

Dalle vite di Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Euronymous, Ian Curtis, Amy Winehouse e Layne Staley al Dakota di New York, dallo Spahn Ranch della Family di Charles Manson al Chelsea Hotel, fino alle tragedie di Altamont, Cincinnati e Bataclan, il libro ripercorre luoghi diventati parte integrante del mito del rock.

“These Must Be The Places” è disponibile in 352 pagine con illustrazioni in bianco e nero, al prezzo di 19,90 euro.

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