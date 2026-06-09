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“Camminare sul Ghiaccio”: aperte le prenotazioni del nuovo libro di Gianpiero Capra

byDeka
9 Giugno 2026
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Sono aperte le prenotazioni per l’edizione standard e per l’edizione limited di “Camminare sul Ghiaccio – Immagini e storie dall’hardcore punk italiano anni Ottanta”, nuovo libro di Gianpiero Capra, realizzato con la collaborazione di Michele Berselli e Andrea Ferraris. Le spedizioni partiranno nel mese di luglio.

Bassista dei Kina e figura centrale della scena hardcore punk italiana degli anni Ottanta, Capra raccoglie in oltre 350 pagine fotografie, documenti, oggetti, audiocassette e ricordi che raccontano un’intera generazione cresciuta all’interno del circuito DIY.

Tra concerti autogestiti, fanzine, viaggi in furgone e una fitta rete di relazioni costruite in tutta Europa, il volume offre uno sguardo diretto su una delle stagioni più significative dell’hardcore punk italiano, attraverso immagini e testimonianze vissute in prima persona.

Le due edizioni del libro sono disponibili esclusivamente attraverso il sito di Tsunami Edizioni.

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