CAMO E I BATAQUAERCH: un disco per l’80° anniversario della Liberazione

“La Collina è Libera” – Il Nuovo Album di Camo & i Bataquaerch

Un Viaggio Musicale dalla Resistenza fino ai Giorni Nostri

I Bataquaerch, collettivo folk-punk dell’Oltrepò Pavese (con componenti di Ashpipe, Corte dei Miracoli e Pray 4 the Day), annunciano l’uscita del loro secondo concept album, “La Collina è Libera”. Questo progetto celebra l’80° anniversario della Liberazione, intrecciando memoria storica e temi attuali.

Un racconto musicale articolato in nove brani, che attraversano storie emblematiche della Resistenza, come quella di Domenico Mezzadra (il partigiano “Americano”), di Giovanni Pesce (comandante Visone e gappista) e della battaglia decisiva di Costa Pelata. Questi episodi si alternano a celebrazioni della Liberazione e a riflessioni sull’attualità, dalle lotte operaie alla denuncia di disuguaglianze e sfruttamento.

Il progetto vede la partecipazione di professionisti d’eccezione:

(Radio Days, Ashpipe) come fonico e mix engineer. Andrea Massaroni (Shandon, The Legendary Kid Combo) in qualità di produttore e arrangiatore.

“La Collina è Libera” è più di un album: è un invito a riflettere, ricordare e continuare a lottare contro le disuguaglianze. Per sostenere la realizzazione del progetto, i Bataquaerch hanno lanciato una campagna di crowdfunding su “produzioni dal basso” con l’obiettivo di completare l’album entro aprile 2025, in tempo per celebrare l’80° anniversario della Liberazione.

