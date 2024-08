Canale pubblicano il nuovo EP “L’ultimo Fiore Del Mondo”

È uscito “L’ULTIMO FIORE DEL MONDO”, il nuovo EP dei Canale. Il gruppo emo-punk, nato nel 2021 a Cortona, continua a raccontare le sfide del quotidiano vivere in provincia e l’incertezza del futuro attraverso cinque nuovi brani che riflettono le influenze della scena italiana, ispirandosi a gruppi come Riviera e Quercia, e attingendo dalle radici anglofone di band come Title Fight e Basement.

ASCOLTA L’EP:

Dopo il successo del loro primo album FELICE, pubblicato in modo indipendente nel 2023, i canale hanno portato la loro musica in tour per tutto il centro e nord Italia. Già durante il tour, la band stava lavorando a nuovo materiale, culminando nella registrazione di cinque nuovi brani a fine 2023.

“L’ULTIMO FIORE DEL MONDO” è il frutto di un lungo lavoro iniziato nel 2022. Le prime canzoni, “L’ULTIMO FIORE DEL MONDO” e “ADIÓS”, sono state scritte nella seconda metà del 2022, seguite dalla bozza di “BORDO” e successivamente da “TOCCARE IL FONDO, DAVVERO” e “CIELO” nel 2023. Questi brani, testati e perfezionati dal vivo, dimostrano una maturità sonora e una consapevolezza identitaria cresciuta nel tempo.

La voce del nuovo EP è più variegata grazie alla partecipazione di tutti i membri della band nella scrittura dei testi, unendo le loro diverse prospettive in una narrazione coesa e intensa. “L’ULTIMO FIORE DEL MONDO” esplora temi come la paura e l’incertezza, la necessità di contatto e la voglia di fuga, riflettendo le contraddizioni della generazione di chi è nato a fine anni ’90 in provincia.

Ogni brano dell’EP porta con sé una carica emotiva unica:

“CIELO” offre riflessioni sulle paure e speranze per il futuro, mentre “TOCCARE IL FONDO, DAVVERO” esplora la conoscenza di sé attraverso le proprie indecisioni. “BORDO” rappresenta un grido di aiuto in un momento di crisi e “ADIÓS” chiude il discorso riflettendo sulla ricerca di un posto nel mondo e il bisogno di supporto per trovarlo.

La produzione dell’EP ha visto diverse innovazioni tecniche rispetto al loro album precedente. Registrato in modalità track by track, con sessioni svolte tra la sala prove della band e l’Attila Sound Studio di Arezzo sotto la guida di Andrea Fumelli, il nuovo EP presenta una maggiore varietà strumentale e vocale, integrando nuove chitarre ed effetti sonori.

Con “L’ULTIMO FIORE DEL MONDO”, i canale compiono un passo avanti e di lato rispetto al punk e all’alternative rock di FELICE, trovando un equilibrio più codificato dall’emo, ma senza perdere l’influenza new punk dalle tinte post-hardcore che li contraddistingue.

Il nuovo EP è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali dal 21 Giugno 2024.

Pic Credits: Agnese Andreoni