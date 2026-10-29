CANIVERSARIO: il 7 novembre una serata punk al CSA Grotta Rossa di Rimini

Il progetto indipendente Radio Cane festeggia il suo secondo anno di attività con una serata dedicata al punk, in programma sabato 7 novembre al CSA Grotta Rossa di Rimini. Una nuova occasione per sostenere la scena underground italiana, dopo un anno di attività tra podcast, interviste e collaborazioni con le etichette indipendenti.

Il programma musicale vedrà alternarsi sul palco Emily Way, Still No One e Honey, headliner della serata. Ma l’evento non sarà dedicato soltanto alla musica: in apertura ci sarà spazio anche per la stand-up comedy, con comici che frequentano i corsi organizzati dal CSA Grotta Rossa, mentre per tutta la durata dell’iniziativa saranno presenti esposizioni di artisti locali, tra fumettisti, fotografi e altre realtà creative del territorio.

L’intero evento sarà inoltre trasmesso in diretta streaming sul canale Twitch del progetto, riprendendo la formula già sperimentata in occasione del primo Caniversario.

Caniversario nasce con l’obiettivo di dare spazio e supportare l’underground italiano attraverso diversi format: dal podcast principale, in cui le band possono raccontarsi in prima persona, a un programma realizzato in collaborazione con le etichette indipendenti italiane.

Appuntamento il 7 novembre al CSA Grotta Rossa di Rimini.

Apertura porte alle 18:30, ingresso a 5 euro.