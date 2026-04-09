CAOS MANIFESTO: due parole sul nuovo disco “Liberati dal male”

Abbiamo chiesto ai Caos Manifesto di presentarci la loro ultima fatica, che non dimenticatevelo, uscirà il 10 aprile, leggetevelo perché è un articolo moooolto interessante, che spiega tante cose e che ti mette in condizione di goderti al 100% “liberati dal male”

CAOS MANIFESTO – LIBERATI DAL MALE

Abbiamo iniziato a scrivere questo disco nel gennaio 2024, quando ci chiamavamo ancora With Your Eyes. All’epoca eravamo in quattro: Diego, Carlo, Pierello e Giggomma. Sentivamo la necessità di liberarci da molti dogmi creativi e musicali, di cercare qualcosa di più autentico dentro noi stessi. Era un’esigenza che ci portavamo dietro da tempo.

Una delle decisioni più importanti che abbiamo preso è stata quella di scambiarci gli strumenti: Carlo è passato dal basso alla chitarra e Diego ha fatto il percorso inverso. Durante

la composizione ci è risultato subito evidente che volevamo aggiungere una voce diversa dal solito.

La cosa più curiosa è che, quando pensavamo alla voce ideale, ci veniva in mente Yuri. Ma lui viveva in UK da anni e nessuno di noi era più in contatto con lui, né immaginavamo un suo ritorno in Italia. La coincidenza ha voluto che, proprio quando avevamo deciso di registrare i pezzi senza voce, subito dopo aver concluso le registrazioni Yuri sia tornato improvvisamente.

Gli abbiamo fatto ascoltare i brani e, poco dopo, è entrato stabilmente nella formazione.

Dopo la prima prova abbiamo capito immediatamente di essere finalmente completi. Quella stessa sera Yuri ci ha proposto di cambiare nome in Caos Manifesto, e così è stato. Yuri ha scritto l’intero album senza partecipare alla costruzione strumentale, adattandosi completamente agli arrangiamenti già finiti. È stato un processo complesso ma estremamente stimolante. Molti dei testi li aveva scritti a Londra, senza uno scopo preciso, solo per la necessità di farlo. Eppure, incredibilmente, si incastravano perfettamente con la musica, come se fossimo stati tutti e cinque nella stessa sala prove fin dall’inizio.

I TESTI

Per quanto riguarda i testi, Yuri ha raccolto — quasi senza volerlo — una serie di immagini della sua vita negli ultimi anni a Londra, intrecciandole con tutto ciò che sta accadendo intorno a noi, le guerre che ci circondano hanno avuto un impatto profondo sulla sua scrittura, rendendola diretta e inevitabilmente politica.

Durante gli anni lontano dalla sua terra, che per molto tempo ha vissuto con conflitto, ha sviluppato uno sguardo nuovo, riuscendo a rivalutarla proprio grazie alla distanza e ad accettarne le contraddizioni.

Accanto ai temi che troviamo nel disco, Yuri porta anche esperienze più personali e intime, un percorso che si riflette anche nel rifiuto di certe dinamiche ancora presenti nella scena punk/hardcore, come il machismo, da cui ci sentiamo completamente distanti.

Fin dall’inizio, quello che ci ha colpito è stata la sua volontà di scrivere con totale onestà, senza paura di affrontare temi come l’amore, l’affetto e la speranza, anche in un contesto musicale che spesso tende a evitarli. Come band, abbiamo sempre cercato di sostenere questa direzione, incoraggiandolo a non porsi limiti.

IL PROGETTO

La cosa più entusiasmante è che, ancora prima di pubblicare il primo EP, abbiamo ricevuto un supporto incredibile dalla scena. In pochissimo tempo avevamo già molte date fissate.

Con l’uscita digitale del primo EP NULLA È COME PRIMA, tutto questo è cresciuto ulteriormente. In meno di un anno abbiamo suonato più di 15 concerti in tutta Italia, esibendoci in luoghi incredibili e storici della scena alternativa.

Abbiamo molte cose in cantiere e il prossimo anno si prospetta ancora più intenso di quello passato.

In questo percorso breve ma intenso sentiamo il bisogno di ringraziare chi ci ha sostenuto davvero, sia artisticamente che professionalmente, fin dal primo giorno: Poison Hearts, Duff Records e le compagne e i compagni della Masseria Foresta.