The Latest

CAOS MANIFESTO: fuori il singolo “Terra Gramaglia”

byMatt Murphys
27 Febbraio 2026
27 Febbraio 2026

Fuori  il nuovo singolo dei Caos Manifesto, la band post-hardcore tarantina con “Terra Gramaglia” presenta il primo tassello del nuovo disco, che siamo molto curiosi di ascoltare, stay tuned!

CAOS MANIFESTO

“Terra Gramaglia”

Il 27 Febbraio 2026 i Caos Manifesto, band tarantina nata nel 2024, pubblicano il nuovo singolo “Terra Gramaglia”, disponibile su tutte le piattaforme streaming digitali.
Il brano rappresenta un ritratto intimo e collettivo di una terra aspra, sospesa tra tradizione, silenzi e dolore sommerso. Attraverso immagini fortemente visive – balconi vestiti di gerani, muri imbiancati a calce, processioni, rosari e ombre domestiche – la band costruisce un affresco narrativo che restituisce una quotidianità fatta di resistenza silenziosa, di corpi stanchi e di storie mai pronunciate.
Musicalmente, “Terra Gramaglia” si inserisce in una matrice post-hardcore di ascendenza Midwest, con un cantato in italiano che alterna tensione emotiva e aperture melodiche. La struttura è solida, incessante, sostenuta da dinamiche che accompagnano il brano verso un’intensità trattenuta ma costante.
Il pezzo si configura come un canto d’appartenenza e disillusione: il tempo sembra fermarsi, l’identità si consuma lentamente, lasciando spazio a una malinconia profonda ma autentica.
Non c’è retorica né giudizio, ma uno sguardo partecipe che osserva una terra che soffre e continua a vivere, “nonostante tutto”.
“Terra Gramaglia” anticipa il nuovo lavoro discografico della band, in uscita il 10 Aprile 2026 per Duff Records, di cui rappresenta il primo capitolo narrativo.

I Newt. pubblicano l’esordio "Voider"

byDeka
