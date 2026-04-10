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CAOS MANIFESTO: Liberati dal male

byMatt Murphys
10 Aprile 2026
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Ho l’emozione facile quando ascolto un disco, soprattutto se chi me ne parla ha gli occhi da bambino, come se stesse descrivendo qualcosa di vivo, e forse è proprio così…”liberati dal male” è un disco vivo, che trasmette emozioni forti, sanguigne e completamente nude, esprime dissenso con forza bruta, è lo specchio della nostra società, è ciò che sta succedendo ovunque ci sia una guerra, ma anche nella città in cui viviamo, parla di addii, che siano ad una persona o ad un luogo, è introspettivo, e non ha paura a mostrarsi per ciò che è.
Un attimo è lento, il momento dopo è veloce, i musicisti vanno dietro alla voce con una caparbietà incredibile, riuscendo a confezionare suoni caotici e splendidamente bilanciati, particolari, con l’impressione di voler dare spazio al concetto più che al virtuosismo in sé, ma che di contro diventa un disco suonato ed arrangiato alla perfezione, ogni suono calza perfettamente e l’ascolto diventa un’esperienza.
Uno dei brani che mi ha colpito molto è “sdraiati // ordigni” per una serie di motivi, ma sinceramente trovo difficile trovare la hit da consigliarvi, la conclusiva “madre” è straziante, la title track penso sia una delle tracce più incazzate del disco, c’è tanto lavoro dietro ad ogni canzone, c’è una scrittura ricercata, ci sono dei suoni studiati al dettaglio, insomma ascoltatelo che fate prima, cazzo!
Lo chiamano “post-punk”, non sono molto esperto di etichette, ma per quanto mi riguarda è tutto ciò che vogliono loro, basta che continuano a fare dischi così.
Prodotto grazie alla collaborazione tra Masseria Autogestita, L’Oltraggio Records, Duff Records, Poison Hearts, registrato al HcLab da Diego Cipriano, mix e master di Fabio Punzi presso lo Studio Gaudio, in copertina la Sala dei Giganti di Mantova, layout grafico di Annamaria Santoro.

tracklist:
01. quadrivio
02. verboten
03. nulla è come prima
04. fulmini
05. terra gramaglia
06. liberati dal male (feat. Gigio SudDisorder)
07. sdraiati // ordigni
08. madre

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