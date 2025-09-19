Caos Manifesto: nuovo singolo e EP in arrivo

I Caos Manifesto, band alternative post-hardcore di Taranto, hanno pubblicato lo scorso 12 settembre il singolo Fulmini, disponibile in streaming .
La band tornerà il 10 ottobre 2025 con l’EP Nulla è come prima, prima metà di un concept album intitolato Liberati dal Male, la cui versione completa uscirà a maggio anche in formato fisico.
Il sound dei Caos Manifesto unisce chitarre violente, voci che passano dallo screamo al melodico, una sezione ritmica potente e progressiva che spazia dal post-hardcore all’alternative, con incursioni di ispirazione math rock. Un impatto sonoro diretto e personale che li rende una realtà unica nel panorama italiano.