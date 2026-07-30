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Caos su Kings Road: i DROPKICK MURPHYS stanno con i lavoratori e ritirano il proprio merch dal sito

byMatteo Paganelli
30 Luglio 2026
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Come già sapete, Sony Music, che ha recentemente acquistato Kings Road Merch da Brett Gurewitz, ha dichiarato di aver chiuso il magazzino dopo che i lavoratori hanno votato per la sindacalizzazione. Sony ha affermato che si è trattato di una coincidenza, ma i rappresentanti sindacali di Kings Road hanno dichiarato che l’azione è stata un tentativo di antisindacalizzazione.

I Dropkick Murphys, che vendevano articoli tramite Kings Road sin dalla sua fondazione, hanno chiuso il loro negozio online.

Come dichiarato dalla band: “SIAMO CON I LAVORATORI del magazzino di Kings Road Merch!! Siamo con KRM da 15 anni e alcuni membri del team del magazzino hanno imballato il nostro merchandising fin dal primo giorno. Speravamo che il sindacato Teamsters Local 970 potesse aiutarci a negoziare un accordo con il nuovo proprietario di KRM, Sony Music. Ciò non è ancora avvenuto. Quindi, finché la situazione rimane in sospeso, chiuderemo il nostro negozio online fino a nuovo avviso, in segno di SOLIDARIETÀ con i LAVORATORI.”

La band metterà anche in vendita una maglietta il cui ricavato andrà a beneficio dei lavoratori del magazzino. Di seguito potete leggere la dichiarazione di DKM:

https://www.instagram.com/dropkickmurphys/?utm_source=ig_embed&ig_rid=AGhk4ZYGR0IkfjLhAjyQbD0

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