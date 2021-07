Carne: fuori ora il video dedicato a Carlo Giuliani.

Si intitola “A due passi dal mare” il brano dell’hc band pugliese dedicato alla memoria di Carlo Giuliani

Rivedere ogni volta quelle immagini è una sconfitta per tutti ed il lyiric video curato da Dario Ursino (Porrozine) è davvero da brividi.

“Quel giorno ci abbiamo provato con ogni mezzo a dire la nostra, a farvi capire che il mondo stava prendendo una direzione sbagliata, rischiando la vita e la nostra libertà…

E che una vetrina rotta, un’ auto in fiamme, per ciò che significava, non valeva quanto una vita da sfruttato, di uomini, donne e bambini, scomparsi prematuramente , a causa di un profitto a tutti i costi.

Noi quei giorni avevamo ragione e quel colpo di pistola lo abbiamo ricevuto tutti.

Nessuno escluso.”