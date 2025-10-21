34K
31K
The Latest

Cattiva Madre: nuovo EP "Banana Split" dal punk torinese

byDeka
21 Ottobre 2025
No comments

Da Torino arriva Cattiva Madre, quartetto punk rock attivo dal 2017, che con il suo ultimo EP “Banana Split” (2025) conferma il suo approccio diretto e coinvolgente. La band unisce l’energia del punk ’77 inglese con le influenze del punk rock americano anni ’80 e ’90, aggiungendo tocchi di garage, power pop e hard rock.

I brani, brevi e incisivi, alternano melodie energiche a testi in italiano che spaziano tra disagio sociale, crisi esistenziali e occasionali richiami spensierati alla cultura pop, mantenendo sempre uno spirito autentico e immediato.

“Banana Split” segue il precedente EP Start Up (2023) e porta avanti un percorso musicale maturato da membri con esperienza in diverse formazioni punk e hardcore locali tra gli anni ’90 e 2000. La band si mantiene principalmente radicata nell’area torinese, ma con questo EP punta a farsi conoscere al di fuori della propria nicchia.

