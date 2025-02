CATTIVE ABITUDINI: la festa dei 20 anni insieme a DURACEL e Mistura Fritta

Grande festa al NEW AGE di Treviso sabato 15 febbraio 2025 con “il meglio del peggio del punk italiano”. Giocano in casa ovviamente le Cattive Abitudini per festeggiare i loro 20 anni di carriera, d’altronde si tratta di una band che ha avuto sicuramente un posto in prima fila nei migliori anni del punk rock italiano e che è arrivata fino ai giorni nostri.

I local heroes veneti non pubblicano nuova musica da tempo, negli ultimi 2-3 anni sono però tornati a fare qualche concerto qua e là. Apprezzatissimo l’annuncio degli amici di tour Duracel ad aprire la data, una piacevole reunion dopo qualche anno di stop, che promette grandi classici da cantare a squarciagola direttamente dal 2007. A dare avvio alla serata, i Mistura Fritta.

Grande festa tra amici insomma per una serata punk rock made in Italy, ad ingresso gratuito: tutte le info sull’evento ufficiale.