CCCP al PIAZZOLA LIVE FESTIVAL 

I nuovi protagonisti della rassegna estiva ideata da ZED Live, saranno i CCCP – Fedeli Alla Linea!

Dopo la mostra “Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea 1984-2024”, dopo il “Gran Gala Punkettone di parole e immagini”, le tre date all’Astra Kulturhaus di Berlino con il concerto “CCCP in DDDR” e l’uscita dell’album inedito “Altro Che Nuovo Nuovo”, i CCCP-Fedeli alla linea – Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur – accompagnati dalla band composta da Luca Alfonso Rossi, Ezio Bonicelli, Simone Filippi, Simone Beneventi e Gabriele Genta, saliranno di nuovo sul palco dei principali festival italiani per un’”ultima chiamata”

In Veneto l’unica ed esclusiva data si terrà al Piazzola Live Festival 2025

Nelle prossime settimane verrà resa nota l’intero programma di Piazzola Live Festival 2025

PIAZZOLA LIVE FESTIVAL

CCCP – FEDELI ALLA LINEA

18 LUGLIO @ PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)