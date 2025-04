CCCP – FEDELI ALLA LINEA: “Gran Gala Punkettone” e “Ultima Chiamata” tour

Quasi 30 anni dopo i loro ultimi concerti, lo scorso anno, i CCCP – Fedeli Alla Linea sono tornati con una serie di live per celebrare i 40 anni dalla loro fondazione.

Il 22 e il 23 ottobre 2024 la punk band emiliana è salita sul palco del Teatro Valli di Reggio Emilia per l’inaugurazione della mostra “Felicitazioni!” (qui il nostro speciale: FELICITAZIONI! CCCP, FEDELI ALLA LINEA 1984-2024 – Punkadeka – Punk web Magazine): quel live è stato inciso su disco ed è disponibile in versione CD, LP e DVD col titolo “Gran Gala Punkettone” (Universal Music).

Questa la tracklist del boxset:

CD

1. Annarella

2. Sibilla

3. Morire

4. Oh! Battagliero

5. Stati Di Agitazione

6. Libera Me Domine

7. Emilia Paranoica

8. Radio Kabul

9. Amandoti

LP



LATO 1

1. Annarella

2. Sibilla

3. Morire

4. Oh! Battagliero

5. Stati Di Agitazione

6. Libera Me Domine

LATO 2

1. Emilia Paranoica

2. Radio Kabul

3. Amandoti

DVD



Preludio

Annarella

Ecco i miei gioielli

Tomorrow – video

In conversazione con Daria Bignardi

Trailer Kissing Gorbaciov

In conversazione con Alba Solaro

Sibilla

Morire

Battagliero

Stati di agitazione

Libera me domine

Interludio Scanzi

Emilia Paranoica

Interludio Fatur

Radio Kabul

Amandoti

Postludio

Dopo il tour dello scorso anno, Giovanni Lindo Ferretti, Annarella Giudici, Massimo Zamboni e Danilo Fatur saranno in giro per l’Italia, pare, per l’ultimissima volta, l’ultima chiamata: “”Anche le band hanno un termine, devono finire, ma necessitano di una cerimonia di commiato: i Cccp sono nati e devono morire sul palco, siamo bestie da palcoscenico e il nostro pubblico è fatto di animali da reddito, per questo sarà una cerimonia che inizierà tra le rovine di Roma e finirà sulle rovine greche di Taormina, per noi è finita qui, vediamo come va a voi”.

Ecco le date al momento confermate: