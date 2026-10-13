Cereal Killer: il 14 ottobre esce il nuovo disco “Veleno”

Il 14 ottobre arriva “Veleno”, il nuovo disco dei Cereal Killer, nove tracce che si muovono tra punk-rock, hardcore melodico californiano e skate punk.

Un album che affronta il conflitto con i propri demoni interiori e la difficoltà di trovare la propria identità all’interno di una società sempre più alienante. Temi personali e collettivi si intrecciano lungo le nove tracce, tra rabbia, fragilità, disagio, ricerca di sé e riflessioni sul mondo contemporaneo.

“Veleno” diventa così un viaggio tra la dimensione più personale e quella collettiva, raccontando inquietudini e contraddizioni attraverso un sound che guarda alle diverse anime del punk-rock, dall’hardcore melodico allo skate punk.

“Veleno” dei Cereal Killer sarà disponibile dal 14 ottobre.