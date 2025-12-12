Cesena: una giornata dedicata ai Crass allo Spazio Libertario “Sole e Baleno”

Domenica 14 dicembre lo Spazio Libertario “Sole e Baleno” di Cesena (Via Sobborgo Valzania 27) ospita un’intera giornata dedicata ai Crass, collettivo punk-anarchico inglese che ha segnato in modo indelebile la cultura DIY e l’anarcho-punk.

Il programma si apre alle 13:00 con un pranzo vegan, per poi proseguire alle 15:00 con la presentazione del libro CRASS – ANOK4U2 (ed. Stella*Nera), alla presenza di Marco Pandin.

A seguire verrà proiettato “Crass – The Sound of Free Speech”, documentario di Brandon Spivey realizzato con il consenso dei membri del collettivo. Il film ripercorre la nascita del gruppo e il loro ruolo politico, etico ed estetico: dai simboli alla musica, dall’autogestione all’influenza esercitata su generazioni che non trovavano spazio in una società sempre più ostile.

Tra i protagonisti Penny Rimbaud, Steve Ignorant ed Eve Libertine, voce e mente di un movimento che non si è limitato a gridare “Anarchy in the UK”, ma ha cercato di viverla concretamente.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Equal Rights Forlì.

