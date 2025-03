CESOIA: s/t

Ci mancavano i Cesoia nella mia vita…Bologna si sa che è una fucina di band di qualità, ed i Cesoia, quartetto composto da ragazzi molto conosciuti nella scena, sempre ammesso che bazzicate ai concerti, mantengono alto lo standard con un disco del quale si può apprezzare tutta la naturalezza e la genuinità di una band che racconta la propria vita e le proprie scorribande, tra disagio sociale, necessità di riscatto e nessuna voglia di abbassare la testa, Borghetti alla goccia, magari bevuto in compagnia su qualche scalcinata gradinata e nottate insonni, vuoi per il letto che gira o per quel cazzo di bovver rock’n’roll che sti giovanotti coi Dr. Martens ed il crombie che berranno birra anche da morti ci fiondano nelle orecchie per tutte le 10 bellissime tracce, una scarica di adrenalina dal ritmo forsennato, sporco quanto basta ma di qualità, con dei cori da favola, una bella voce potente e tanti accorgimenti che rendono l’ascolto piacevole ed interessante, mi riferisco soprattutto al pianoforte che fa volare la prima traccia, ma anche alla parte ipnotica di “tasche vuote” o alla splendida traccia finale, però è chiaro come il sole che i Cesoia hanno lavorato bene per produrre al meglio il disco, per donare ai kidz una buona mezz’ora di ossigeno per uscire dalla monotonia di una vita fatta di cartellini timbrati e curriculum sempre aggiornati perché il contratto scade; testi interessanti e temi affrontati a brutto muso completano un disco che secondo me è piccolo grande gioiello…correggo l’inizio di questa recensione: ci volevano i Cesoia nella mia vita!

Disco registrato mixato e masterizzato presso Son House Studio San Donato-Bologna, foto di copertina di Francesca Chiari

tracklist:

01. Colpa del Borghetti

02. Cesoia

03. Miseria

04. GS (già sfruttati)

05. Skinhead Rock ‘n’ Roll

06. Vita in trasferta

07. Il dado della sorte

08. Tasche vuote

09. Il canto dei prigionieri

10. Dimmi come mai