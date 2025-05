CF98: “1993” e’ il nuovo singolo che anticipa il prossimo album in uscita in autunno 2025

I CF98, skate-punk band polacca tra le più amate della scena europea, tornano con il nuovo singolo “1993”, un concentrato di energia e nostalgia che rende omaggio agli anni Novanta, tra punk rock, VHS e giovinezza spensierata. Il brano, prodotto da Pete Zengerle, è il primo assaggio del nuovo album atteso per l’autunno 2025, che uscirà per Double Helix Records in Nord America e SBÄM Records in Europa.

“1993” mescola l’attitudine classica del punk melodico con una freschezza moderna, ed è già una dichiarazione d’intenti: uno sguardo affettuoso al passato, ma con tutta la grinta e l’urgenza del presente.

Con centinaia di concerti alle spalle in tutta Europa e persino in Giappone, i CF98 si sono affermati come una delle band più attive e coinvolgenti della scena skate-punk, grazie a un sound travolgente e a live show carichi di energia positiva.

Tra i palchi calcati figurano festival come Brakrock (Belgio), SBÄM Fest (Austria), Punk Rock Holiday (Slovenia), Mighty Sounds (Repubblica Ceca), Pol’and’Rock e Mystic Festival (Polonia), oltre a numerosi eventi in Germania, Francia e Regno Unito.

I CF98 saranno ospiti della festa NONNA LUISA IS A PUNK, domenica 11 maggio, per una data da non perdere!