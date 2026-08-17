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CGB: “CICATRICI GRAFFI BRUCIATURE”, SEI BRANI PER RACCONTARE SETTE ANNI DI CAMBIAMENTI

byDeka
17 Agosto 2026
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Dopo sette anni di silenzio, Cicatrici Graffi Bruciature (CGB) tornano con un nuovo lavoro, “Cicatrici Graffi Bruciature”, pubblicato il 15 giugno 2026.

Sei brani, poco più di dieci minuti complessivi, nati e sviluppati nel corso di diversi anni e in luoghi differenti, tra sale prove, garage, squat e spazi occupati. Un disco che arriva come “un’ultima cartuccia da sparare”, una nuova traccia lasciata sul percorso dopo anni segnati da isolamento, disgregazioni, perdite, ma anche rinascite e cambiamenti.

Il gruppo racconta un periodo in cui la socialità, elemento fondamentale della propria esperienza musicale, è stata per lungo tempo messa in discussione, mentre le strade dei singoli componenti si sono allontanate e poi incrociate nuovamente, ritagliando con fatica spazi per continuare a creare.

Il risultato è un lavoro profondamente legato al presente e alle sue contraddizioni, ma anche alla necessità di continuare a resistere e lasciare un segno.

La tracklist comprende “Buchi neri”, “Vuoto simulacro”, “Il mio unico tempo”, “Anemico grigio natale”, “Millennio istantaneo” e “La Forza”. In Millennio istantaneo compare anche Max dei Contrasto alla voce.

I brani sono stati scritti e arrangiati dalla band nel corso degli anni, tra il Rude Club e un garage di Savona, il SoundTown di Imperia, una saletta tra gli ulivi di Onzo, il Mezcal Squat di Collegno e la cantina di El Paso Occupato a Torino.

La registrazione è avvenuta tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 allo Studio K di Genova e all’Injun Studio di Onzo, mentre mix e mastering sono stati curati da Gianluca Molè al Soundfarm Studio di Catanzaro.

Un lavoro DIY anche nella veste grafica, con i disegni di Simone Lucciola, la serigrafia di Sericraft e la fotografia di gruppo di Alessio Mercadante.

“Cicatrici Graffi Bruciature” è disponibile in streaming e download su Bandcamp con formula name your price.

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