Charlie and the Lobsters: Esce Hold On, il nuovo singolo

E’ uscito il nuovo singolo di Charlie and the Lobsters, ska-punk band dalla provincia di Ferrara.

Il brano che potete ascoltare di seguito si intotola HOLD ON ed è il primo singolo che anticipa l’album di prossima uscita.

Charlie and the Lobsters nascono a Porto Garibaldi a fine 2019 dalla continua voglia dei fondatori di proporre ska punk in questa zona ostica al genere stesso. Il nucleo iniziale si compone di chitarra, basso e tromba.

Il periodo non è dei migliori, ma la voglia non manca e tra le varie e abbondanti restrizioni il progetto inizia a prendere forma e le idee si concretizzano.

Dopo qualche mese si aggiunge la batteria, ma ? solo con la primavera 2022 che la formazione vede la sua completezza con l’entrata di un cantante che ne ha da dire delle sue. I pezzi gi? imbastiti vengo riadattati e perfezionati.

Il primo live arriva dopo pochi mesi a “Pezzi di Discarica”, festival delle sale prova del comune di Comacchio.

Il 2023 si rivela piú prolifico, con live tra i 7 lidi, al “Campionato Regionale Skateboard” (Captain Skatepark, Comacchio), ad Alfonsine (RA), a Poggio Renatico (serata Emergency “Ricordando Simone”, con Simo Emergency Unit, Ciclopi e Scramblers) e nuovamente a “Pezzi di Discarica”.

Con il 2024 la band decide di registrare, così a marzo, con il contributo di un trombonista amico volenteroso di vecchia data, si inizia in studio con il primo pezzo.

Charlie and the Lobsters propongono uno ska punk coinvolgente, non troppo pesante ma neanche troppo leggero, per chi ha voglia di passare una serata a sgambettare, sgomitare e divertirsi in compagnia.